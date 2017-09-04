Ветхая культура:
Гром грянул
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.09.2017 16:45 «Петровский квартал» завершил очередной этап строительства
Полина Ермолаева



| фото |
«Пришла, увидела, влюбилась» - именно так, перефразировав немного Юлия Цезаря, Елена Арбузова говорит о новой квартире. Пусть это 30 метров, но абсолютно своего жилья. Сегодня она вносит последние штрихи, а через пару недель уже может начать вить свое гнездышко.

«Теперь у меня есть собственная квартира. Работы, конечно, еще много впереди, но это мелочи. Но это все мелочи, ведь я буду жить в таком красивом месте, рядом с прудом», - говорит Елена Арбузова.

Девять подъездов пятиэтажных домов уже готовы принять своих полноправных владельцев – это 350 квартир. Процесс приемки хозяевами жилья продлится около двух недель, но большинство уже получило свои ключи. «Мы приглашаем жителей для оформления актов приема-передачи квартиры в части показания счетчиков. Также сейчас выдаются бланки для внесения замечаний. Если есть какие-либо недочеты в строительстве, то они будут устранены в течение двух-трех недель. После этого жители получат ключи от квартир», - рассказывает главный инженер ООО «Альянс-строй» Андрей Семенов.

До конца этого года намечена сдача еще шести подъездов и в следующем году около пятисот квартир начнут обживаться. Такими же скоростными темпами развивается и инфраструктура микрорайона. Аптека, полиция, детский сад с бассейном, пляж и парк – абсолютная зона комфорта для жителей микрорайона «Петровский квартал».















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.