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04.09.2017 16:45 «Петровский квартал» завершил очередной этап строительства Полина Ермолаева





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«Теперь у меня есть собственная квартира. Работы, конечно, еще много впереди, но это мелочи. Но это все мелочи, ведь я буду жить в таком красивом месте, рядом с прудом», - говорит Елена Арбузова.



Девять подъездов пятиэтажных домов уже готовы принять своих полноправных владельцев – это 350 квартир. Процесс приемки хозяевами жилья продлится около двух недель, но большинство уже получило свои ключи. «Мы приглашаем жителей для оформления актов приема-передачи квартиры в части показания счетчиков. Также сейчас выдаются бланки для внесения замечаний. Если есть какие-либо недочеты в строительстве, то они будут устранены в течение двух-трех недель. После этого жители получат ключи от квартир», - рассказывает главный инженер ООО «Альянс-строй» Андрей Семенов.



До конца этого года намечена сдача еще шести подъездов и в следующем году около пятисот квартир начнут обживаться. Такими же скоростными темпами развивается и инфраструктура микрорайона. Аптека, полиция, детский сад с бассейном, пляж и парк – абсолютная зона комфорта для жителей микрорайона «Петровский квартал».

«Пришла, увидела, влюбилась» - именно так, перефразировав немного Юлия Цезаря, Елена Арбузова говорит о новой квартире. Пусть это 30 метров, но абсолютно своего жилья. Сегодня она вносит последние штрихи, а через пару недель уже может начать вить свое гнездышко.«Теперь у меня есть собственная квартира. Работы, конечно, еще много впереди, но это мелочи. Но это все мелочи, ведь я буду жить в таком красивом месте, рядом с прудом», - говорит Елена Арбузова.Девять подъездов пятиэтажных домов уже готовы принять своих полноправных владельцев – это 350 квартир. Процесс приемки хозяевами жилья продлится около двух недель, но большинство уже получило свои ключи. «Мы приглашаем жителей для оформления актов приема-передачи квартиры в части показания счетчиков. Также сейчас выдаются бланки для внесения замечаний. Если есть какие-либо недочеты в строительстве, то они будут устранены в течение двух-трех недель. После этого жители получат ключи от квартир», - рассказывает главный инженер ООО «Альянс-строй» Андрей Семенов.До конца этого года намечена сдача еще шести подъездов и в следующем году около пятисот квартир начнут обживаться. Такими же скоростными темпами развивается и инфраструктура микрорайона. Аптека, полиция, детский сад с бассейном, пляж и парк – абсолютная зона комфорта для жителей микрорайона «Петровский квартал».











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