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04.09.2017 15:44 В Туле мужчина застрелил жену и покончил с собой
"Вести-Тула"



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Застрелил жену, затем покончил с собой. Трагедия произошла накануне около 15.30 в Туле на улице Максимовского в доме номер 9. В полицию поступило сообщение о том, что в подъезде слышны выстрелы.

Правоохранители, приехавшие на место происшествия, обнаружили на лестничной площадке труп 58-летней женщины с огнестрельными ранениями. Вооруженный охотничьим ружьем супруг погибшей забаррикадировался в своей квартире. От страшной расправы успела спастись дочь. Она выбежала из подъезда и кричала, что ее маму убили.

Полиция при силовой поддержке бойцов отряда СОБР Росгвардии штурмовала квартиру. При штурме одной из комнат было установлено, что 64-летний мужчина покончил с собой. Установлено, что он являлся владельцем охотничьего гладкоствольного оружия. Разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия было выдано в соответствии с действующим законодательством. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…по предварительной информации между супругами произошел конфликт и мужчина выстрелил в жену из охотничьего ружья. Закрывшись в квартире он покончил с собой. В ходе предпринятых мер больше никто из жильцов дома не пострадал. В настоящее время в полиции по данному факту проводятся мероприятия по установлению обстоятельств данного происшествия и выясняются причины, способствовавшие совершению данного деяния».


















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