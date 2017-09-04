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|04.09.2017 15:25 В Тульском театре драмы неоднозначно трактовали Шекспира
|Елена Панова
То ли гигантская синяя комната, а, может быть, морское побережье. Впрочем, совершенно неважно, где происходит действие. Пусть создается ощущение, что история «Укрощение строптивой» живет вне времени и пространства. Для режиссера Евгения Маланчева шекспировские тексты настолько многогранны, что один образ подсказывает следующий.
«Для меня сам сюжет не становится важнейшим. Гораздо интереснее ассоциации, фантазии, сны», - пояснил режиссёр Тульского академического театра драмы Евгений Маленчев.
Костюмы и декорации спектакля ломают все стереотипы. У каждого героя – невероятный головной убор. Все они созданы в стилистике Средневековья. Но явно носят гротескный характер. «На портретах эпохи Возрождения очень активные головные уборы. От этого и отталкивались», - рассказала сценограф спектакля «Укрощение строптивой» Анастасия Бугаева.
Художник увидела постановку в синих тонах. Его глубина затягивает. Синий считается цветом эпохи Возрождения. Костюмы актеров контрастных оттенков, получается этакий «вырви глаз». А в сочетании с резкими отточенными движениями каждая сцена выглядит как графический рисунок. Парик на актере Андрее Харенко весит несколько килограммов.
«Укрощение строптивой» в драматическом театре ставят второй раз. Впервые ее показали в 64-м году. Это была классическая шекспировская история. Актер Валерий Жуков тогда сыграл небольшую роль. А в нынешней премьере его персонаж – жених главной героини. «У каждого спектакля своё время, то было – классическое, сейчас – время всего нового», - считает заслуженный артист России.
В спектакле повсюду – символы шекспировского времени. Главная героиня в окне напоминает портреты эпохи Возрождения. Тот же поворот головы, выражение лица. Музыкальные инструменты – в зависимости от ситуации становятся то гитарой, то скрипкой. Одним словом, трактовка Шекспира неоднозначна. И на вопрос: быть или не быть предстоит ответить зрителю.
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