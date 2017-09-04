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04.09.2017 15:25 В Тульском театре драмы неоднозначно трактовали Шекспира Елена Панова





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«Для меня сам сюжет не становится важнейшим. Гораздо интереснее ассоциации, фантазии, сны», - пояснил режиссёр Тульского академического театра драмы Евгений Маленчев.



Костюмы и декорации спектакля ломают все стереотипы. У каждого героя – невероятный головной убор. Все они созданы в стилистике Средневековья. Но явно носят гротескный характер. «На портретах эпохи Возрождения очень активные головные уборы. От этого и отталкивались», - рассказала сценограф спектакля «Укрощение строптивой» Анастасия Бугаева.



Художник увидела постановку в синих тонах. Его глубина затягивает. Синий считается цветом эпохи Возрождения. Костюмы актеров контрастных оттенков, получается этакий «вырви глаз». А в сочетании с резкими отточенными движениями каждая сцена выглядит как графический рисунок. Парик на актере Андрее Харенко весит несколько килограммов.



«Укрощение строптивой» в драматическом театре ставят второй раз. Впервые ее показали в 64-м году. Это была классическая шекспировская история. Актер Валерий Жуков тогда сыграл небольшую роль. А в нынешней премьере его персонаж – жених главной героини. «У каждого спектакля своё время, то было – классическое, сейчас – время всего нового», - считает заслуженный артист России.



В спектакле повсюду – символы шекспировского времени. Главная героиня в окне напоминает портреты эпохи Возрождения. Тот же поворот головы, выражение лица. Музыкальные инструменты – в зависимости от ситуации становятся то гитарой, то скрипкой. Одним словом, трактовка Шекспира неоднозначна. И на вопрос: быть или не быть предстоит ответить зрителю.



То ли гигантская синяя комната, а, может быть, морское побережье. Впрочем, совершенно неважно, где происходит действие. Пусть создается ощущение, что история «Укрощение строптивой» живет вне времени и пространства. Для режиссера Евгения Маланчева шекспировские тексты настолько многогранны, что один образ подсказывает следующий.«Для меня сам сюжет не становится важнейшим. Гораздо интереснее ассоциации, фантазии, сны», - пояснил режиссёр Тульского академического театра драмы Евгений Маленчев.Костюмы и декорации спектакля ломают все стереотипы. У каждого героя – невероятный головной убор. Все они созданы в стилистике Средневековья. Но явно носят гротескный характер. «На портретах эпохи Возрождения очень активные головные уборы. От этого и отталкивались», - рассказала сценограф спектакля «Укрощение строптивой» Анастасия Бугаева.Художник увидела постановку в синих тонах. Его глубина затягивает. Синий считается цветом эпохи Возрождения. Костюмы актеров контрастных оттенков, получается этакий «вырви глаз». А в сочетании с резкими отточенными движениями каждая сцена выглядит как графический рисунок. Парик на актере Андрее Харенко весит несколько килограммов.«Укрощение строптивой» в драматическом театре ставят второй раз. Впервые ее показали в 64-м году. Это была классическая шекспировская история. Актер Валерий Жуков тогда сыграл небольшую роль. А в нынешней премьере его персонаж – жених главной героини. «У каждого спектакля своё время, то было – классическое, сейчас – время всего нового», - считает заслуженный артист России.В спектакле повсюду – символы шекспировского времени. Главная героиня в окне напоминает портреты эпохи Возрождения. Тот же поворот головы, выражение лица. Музыкальные инструменты – в зависимости от ситуации становятся то гитарой, то скрипкой. Одним словом, трактовка Шекспира неоднозначна. И на вопрос: быть или не быть предстоит ответить зрителю.





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