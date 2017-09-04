НОВОСТИ | Происшествия







04.09.2017 15:12 В Тульской области под колеса автомобиля попал велосипедист "Вести-Тула"





| фото |



В этот же день на 18-ом километре автодороги «Железня-Алексин» автомобиль Volvo врезался в Mitsubishi, который в свою очередь столкнулся с Chevrolet Cruze, после чего Mitsubishi опрокинулся в кювет. В результате водитель японского автомобиля скончался на месте, его пассажир-женщина госпитализирована, также пострадал и был доставлен в больницу водитель Volvo.







Накануне в Новомосковске, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на велосипедиста. В результате мужчина 1976 года рождения от полученных травм скончался на месте. В настоящее время водитель установлен, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.В этот же день на 18-ом километре автодороги «Железня-Алексин» автомобиль Volvo врезался в Mitsubishi, который в свою очередь столкнулся с Chevrolet Cruze, после чего Mitsubishi опрокинулся в кювет. В результате водитель японского автомобиля скончался на месте, его пассажир-женщина госпитализирована, также пострадал и был доставлен в больницу водитель Volvo.

Читать @gtrktula

















