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04.09.2017 15:05 Тульская ветлаборатория Россельхознадзора расскажет правду о качестве продуктов Кира Черьевская





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Государственное учреждение входит в состав Россельхознадзора. В Туле расположена центральная, которая проводит исследования для пяти близлежащих регионов, но в случае выявления положительной пробы информационные системы дают сигнал во все уголки страны. Директор ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Роман Рыбин рассказал: «Когда вносим данный протокол в программу, его видят, например, в Краснодарском крае. И уже там Россельхознадзор незамедлительно выезжает на предприятие, чтобы поставить его на мониторинг, сделать дополнительные пробы, исследования. То есть данная информационная программа позволяет отрабатывать всю цепочку от производителя до переработчика».



И не раз это спасало не только потребителя от некачественной продукции, но и животноводческие фермы от гибели скота, сельскохозяйственные предприятия от потери урожая. В самом разгаре сейчас уборочная страда, и добросовестные производители приносят в лабораторию на исследование своё зерно – рожь, ячмень, овёс, рапс, чтобы получить сертификат качества.



Исследования не бесплатные, но необходимые. И в гослаборатории можно быть уверенным в том, что результат будет точен на 200%. Специалисты, среди которых и доктора наук, кандидаты (кстати, в тульском отделении - все местные жители), работают на высокоточном оборудовании мирового стандарта. «Этот аппарат используется для определения количества антибиотиков практически во всей продукции животного происхождения. Результаты этого прибора принимает суд», - поясняет заместитель заведующего химико-токсикологическим отделом ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Геннадий Колесников.



А вот документы о качестве продукции, полученные в частных лабораториях, оспорить в суде можно. Есть здесь и оборудование, позволяющее расщепить продукт до атомов и выявить превышения опасных для здоровья элементов, например, свинца. А на этом уникальном микроскопе, которых всего четыре в России, в фитосанитарном отделении лаборатории определяют опасных как для человека, так и для урожая насекомых и помогают выбрать правильные методы борьбы с ними. Как говорится, доверяй, но проверяй, если вдруг засомневался.



Молоко из бочки, парное из частного подворья или бутилированное? Сам по себе продукт полезный, но в его составе даже из-за неправильного питания коровы могут быть опасные элементы. И здесь при выборе разливного молока, чтобы обезопасить себя, можно спросить у продавца документы из ветеринарной научно-методической лаборатории.Государственное учреждение входит в состав Россельхознадзора. В Туле расположена центральная, которая проводит исследования для пяти близлежащих регионов, но в случае выявления положительной пробы информационные системы дают сигнал во все уголки страны. Директор ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Роман Рыбин рассказал: «Когда вносим данный протокол в программу, его видят, например, в Краснодарском крае. И уже там Россельхознадзор незамедлительно выезжает на предприятие, чтобы поставить его на мониторинг, сделать дополнительные пробы, исследования. То есть данная информационная программа позволяет отрабатывать всю цепочку от производителя до переработчика».И не раз это спасало не только потребителя от некачественной продукции, но и животноводческие фермы от гибели скота, сельскохозяйственные предприятия от потери урожая. В самом разгаре сейчас уборочная страда, и добросовестные производители приносят в лабораторию на исследование своё зерно – рожь, ячмень, овёс, рапс, чтобы получить сертификат качества.Исследования не бесплатные, но необходимые. И в гослаборатории можно быть уверенным в том, что результат будет точен на 200%. Специалисты, среди которых и доктора наук, кандидаты (кстати, в тульском отделении - все местные жители), работают на высокоточном оборудовании мирового стандарта. «Этот аппарат используется для определения количества антибиотиков практически во всей продукции животного происхождения. Результаты этого прибора принимает суд», - поясняет заместитель заведующего химико-токсикологическим отделом ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Геннадий Колесников.А вот документы о качестве продукции, полученные в частных лабораториях, оспорить в суде можно. Есть здесь и оборудование, позволяющее расщепить продукт до атомов и выявить превышения опасных для здоровья элементов, например, свинца. А на этом уникальном микроскопе, которых всего четыре в России, в фитосанитарном отделении лаборатории определяют опасных как для человека, так и для урожая насекомых и помогают выбрать правильные методы борьбы с ними. Как говорится, доверяй, но проверяй, если вдруг засомневался.





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