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НОВОСТИ | Общество



04.09.2017 15:05 Тульская ветлаборатория Россельхознадзора расскажет правду о качестве продуктов
Кира Черьевская

Тульская ветлаборатория Россельхознадзора расскажет правду о качестве продуктов

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Молоко из бочки, парное из частного подворья или бутилированное? Сам по себе продукт полезный, но в его составе даже из-за неправильного питания коровы могут быть опасные элементы. И здесь при выборе разливного молока, чтобы обезопасить себя, можно спросить у продавца документы из ветеринарной научно-методической лаборатории.

Государственное учреждение входит в состав Россельхознадзора. В Туле расположена центральная, которая проводит исследования для пяти близлежащих регионов, но в случае выявления положительной пробы информационные системы дают сигнал во все уголки страны. Директор ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Роман Рыбин рассказал: «Когда вносим данный протокол в программу, его видят, например, в Краснодарском крае. И уже там Россельхознадзор незамедлительно выезжает на предприятие, чтобы поставить его на мониторинг, сделать дополнительные пробы, исследования. То есть данная информационная программа позволяет отрабатывать всю цепочку от производителя до переработчика».

И не раз это спасало не только потребителя от некачественной продукции, но и животноводческие фермы от гибели скота, сельскохозяйственные предприятия от потери урожая. В самом разгаре сейчас уборочная страда, и добросовестные производители приносят в лабораторию на исследование своё зерно – рожь, ячмень, овёс, рапс, чтобы получить сертификат качества.

Исследования не бесплатные, но необходимые. И в гослаборатории можно быть уверенным в том, что результат будет точен на 200%. Специалисты, среди которых и доктора наук, кандидаты (кстати, в тульском отделении - все местные жители), работают на высокоточном оборудовании мирового стандарта. «Этот аппарат используется для определения количества антибиотиков практически во всей продукции животного происхождения. Результаты этого прибора принимает суд», - поясняет заместитель заведующего химико-токсикологическим отделом ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Геннадий Колесников.

А вот документы о качестве продукции, полученные в частных лабораториях, оспорить в суде можно. Есть здесь и оборудование, позволяющее расщепить продукт до атомов и выявить превышения опасных для здоровья элементов, например, свинца. А на этом уникальном микроскопе, которых всего четыре в России, в фитосанитарном отделении лаборатории определяют опасных как для человека, так и для урожая насекомых и помогают выбрать правильные методы борьбы с ними. Как говорится, доверяй, но проверяй, если вдруг засомневался.
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