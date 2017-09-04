НОВОСТИ | Общество







04.09.2017 12:51 В Новомосковске прошёл волейбольный турнир памяти подполковника ФСБ Сергея Ишеева Вести-Тула





| фото |



Как рассказал сын Павел Ишеев, «в день его рождения мы всегда собирались в семейном кругу, но трагические события 2003 года этого делать теперь не позволяют. Появилась традиция собираться в день рождения отца на волейбольном турнире, это был его любимый вид спорта».



В соревнованиях приняли участие сборная Управления федеральной службы безопасности России по Тульской области и три команды из Новомосковска. Победу в турнире одержали спортсмены из ДЮСШ №2, выигравшие в финальном поединке у команды УФСБ со счетом 2:0. Команды были награждены дипломами, а игроки медалями. Лучшая сборная этого года получила переходящий кубок.



Как рассказал начальник УФСБ России по Тульской области Алексей Зиновьев, «самая главная цель таких мероприятий – развитие спорта, здорового образа жизни и, конечно, поддержание памяти о наших товарищах, которые отдали жизнь, защищая родину».



В субботу 2 сентября в Новомосковске почтили память подполковника ФСБ Сергея Ишеева, который погиб 7 апреля 2003 года при исполнении служебного долга в Чеченской Республике (посмертно награжден орденом Мужества). С утра у могилы Ишеева прошёл молебен. Родственники и его коллеги возложили цветы. 2 сентября Сергею исполнилось бы 58 лет. В день его рождения каждый год традиционно проводится волейбольный турнир.Как рассказал сын Павел Ишеев, «в день его рождения мы всегда собирались в семейном кругу, но трагические события 2003 года этого делать теперь не позволяют. Появилась традиция собираться в день рождения отца на волейбольном турнире, это был его любимый вид спорта».В соревнованиях приняли участие сборная Управления федеральной службы безопасности России по Тульской области и три команды из Новомосковска. Победу в турнире одержали спортсмены из ДЮСШ №2, выигравшие в финальном поединке у команды УФСБ со счетом 2:0. Команды были награждены дипломами, а игроки медалями. Лучшая сборная этого года получила переходящий кубок.Как рассказал начальник УФСБ России по Тульской области Алексей Зиновьев, «самая главная цель таких мероприятий – развитие спорта, здорового образа жизни и, конечно, поддержание памяти о наших товарищах, которые отдали жизнь, защищая родину».







Читать @gtrktula

















