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04.09.2017 17:26 «Ростелеком» провел уроки безопасного интернета на фестивале «Школодром» в Туле Вести-Тула





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«Школодром» – это ежегодный фестиваль, организованный газетой «Слобода» и порталом MySlo ко Дню знаний. Участниками «Семейного баттла» стали 34 команды – это школьники от 7 до 14 лет и их родители, которые в боролись за призы и подарки. Для проведения этого соревнования площадка «Школодрома» поделена на зоны и стилизована под школу с уроками, классами и преподавателями. Задача участников - посетить все уроки, выполнить задания и за каждый получить оценку в дневник. Один из классов фестиваля занял «Ростелеком», который организовал урок безопасного интернета.



Специалисты компании рассказали детям и родителям о видах угроз в сети и методах борьбы с ними, познакомили с основами защиты персональных данных. Дети узнали о правилах грамотного поведения в интернете, профилактике и преодолении интернет-зависимости, а также о сервисах, позволяющих защитить детей от нежелательного контента в сети - Kaspersky Safe Kids и «Родительский контроль».



Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:

«Мы второй год поддерживаем «Школодром», считая важным обучение детей правилам поведения в глобальной паутине. Онлайн-среда должна быть, прежде всего, безопасной. Особенно – для подрастающего поколения. Поэтому «Ростелеком» предлагает различные сервисы, которые позволяют ограничить или вообще закрыть детям доступ к определённому контенту, контролировать время пользования устройствами, отслеживать местонахождение ребенка и получать оперативные уведомления о его активности в сети».



На площадке «Ростелекома» взрослые и дети не только изучали «безопасный интернет», но и соревновались в конкурсах, разгадывали ИТ-ребусы, рисовали мелом на асфальте на тему интернета. Все желающие могли проконсультироваться у специалистов компании по телекоммуникационным вопросам и получить актуальную информацию об акциях и специальных предложениях «Ростелекома».



В завершение праздника на главной сцене состоялся финал «Семейного баттла», в котором победила семья Громовых, выиграв главный приз фестиваля - ноутбук. Специальным призом от «Ростелекома» награждена первоклассница Арина Веремеенко, сумевшая самостоятельно пройти тест по «Безопасному интернету» без подсказок взрослых.



«Ростелеком» поддерживает социальные проекты, направленные на развитие подрастающего поколения. Кроме того, для компании стало доброй традицией выступать партнером масштабных городских мероприятий, приуроченных к различным праздничным датам.



«Ростелеком» выступил партнером II семейного фестиваля для школьников и их родителей «Школодром». Мероприятие прошло 2 сентября, собрав в Центральном парке культуры и отдыха Тулы более 1000 гостей.«Школодром» – это ежегодный фестиваль, организованный газетой «Слобода» и порталом MySlo ко Дню знаний. Участниками «Семейного баттла» стали 34 команды – это школьники от 7 до 14 лет и их родители, которые в боролись за призы и подарки. Для проведения этого соревнования площадка «Школодрома» поделена на зоны и стилизована под школу с уроками, классами и преподавателями. Задача участников - посетить все уроки, выполнить задания и за каждый получить оценку в дневник. Один из классов фестиваля занял «Ростелеком», который организовал урок безопасного интернета.Специалисты компании рассказали детям и родителям о видах угроз в сети и методах борьбы с ними, познакомили с основами защиты персональных данных. Дети узнали о правилах грамотного поведения в интернете, профилактике и преодолении интернет-зависимости, а также о сервисах, позволяющих защитить детей от нежелательного контента в сети - Kaspersky Safe Kids и «Родительский контроль».Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:«Мы второй год поддерживаем «Школодром», считая важным обучение детей правилам поведения в глобальной паутине. Онлайн-среда должна быть, прежде всего, безопасной. Особенно – для подрастающего поколения. Поэтому «Ростелеком» предлагает различные сервисы, которые позволяют ограничить или вообще закрыть детям доступ к определённому контенту, контролировать время пользования устройствами, отслеживать местонахождение ребенка и получать оперативные уведомления о его активности в сети».На площадке «Ростелекома» взрослые и дети не только изучали «безопасный интернет», но и соревновались в конкурсах, разгадывали ИТ-ребусы, рисовали мелом на асфальте на тему интернета. Все желающие могли проконсультироваться у специалистов компании по телекоммуникационным вопросам и получить актуальную информацию об акциях и специальных предложениях «Ростелекома».В завершение праздника на главной сцене состоялся финал «Семейного баттла», в котором победила семья Громовых, выиграв главный приз фестиваля - ноутбук. Специальным призом от «Ростелекома» награждена первоклассница Арина Веремеенко, сумевшая самостоятельно пройти тест по «Безопасному интернету» без подсказок взрослых.«Ростелеком» поддерживает социальные проекты, направленные на развитие подрастающего поколения. Кроме того, для компании стало доброй традицией выступать партнером масштабных городских мероприятий, приуроченных к различным праздничным датам.

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