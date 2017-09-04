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04.09.2017 10:29 Более 130 тысяч учеников пошли в школы Тульской области Виталий Моторин





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Знамена, аксельбанты, ростовые куклы и воздушные шары - буквально все в этот день здесь сделано так, чтобы первоклашки почувствовали себя действительно главными героями праздника. В этом шествии по сложившейся за четыре года традиции принимают участие ученики почти двух десятков узловских школ, гимназий и лицеев.



А этот и без того особый для них день ребята и их родители запомнят уж точно надолго, ведь на нынешнем параде в одной колонне с ними прошел глава региона Алексей Дюмин. «Сегодня у первоклассников ответственный, волнительный день, хотя не поймешь, кто больше волнуется – первоклассники, учителя либо родители, - сказал губернатор. – Мы все волнуемся вместе с вами. В это день хочется вам пожелать много новых открытий, здоровья, мирного неба над головой. Мы, взрослые, всё будем для этого делать».



Всего в этом году за парты в областной столице, районных центрах, селах и деревнях нашего региона сели 132453 ученика и более 13500 из них – те, кто волнуются больше остальных - первоклассники, которые еще не успели забыть детский садик, но все равно полны хороших ожиданий.



День знаний в Год экологии дал старт другой уникальной для региона акции. Эти семена прорастут даже через гранит науки, ведь вырасти из них должны деревья знаний. Высадить такие на специальных уроках смогут все первоклашки Тульской области.



«Эта акция пройдет в течение всего сентября, будем проводить единые уроки экологии, приучать детей к экологической культуре», - рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.



И этой непринужденной и теплой атмосфере 1 сентября подвластны даже строгие учителя. Пожалуй, только сегодня они могут позволить себе забыть о субординации и вспомнить о ней лишь в понедельник.



Уникальный для Тульской области парад первоклашек проходит в Узловой уже четвертый год подряд, в этот раз в нем принимают участие 800 детей, а вместе с учителями и родителями по главной городской улице пройдут около 3000 человек.Знамена, аксельбанты, ростовые куклы и воздушные шары - буквально все в этот день здесь сделано так, чтобы первоклашки почувствовали себя действительно главными героями праздника. В этом шествии по сложившейся за четыре года традиции принимают участие ученики почти двух десятков узловских школ, гимназий и лицеев.А этот и без того особый для них день ребята и их родители запомнят уж точно надолго, ведь на нынешнем параде в одной колонне с ними прошел глава региона Алексей Дюмин. «Сегодня у первоклассников ответственный, волнительный день, хотя не поймешь, кто больше волнуется – первоклассники, учителя либо родители, - сказал губернатор. – Мы все волнуемся вместе с вами. В это день хочется вам пожелать много новых открытий, здоровья, мирного неба над головой. Мы, взрослые, всё будем для этого делать».Всего в этом году за парты в областной столице, районных центрах, селах и деревнях нашего региона сели 132453 ученика и более 13500 из них – те, кто волнуются больше остальных - первоклассники, которые еще не успели забыть детский садик, но все равно полны хороших ожиданий.День знаний в Год экологии дал старт другой уникальной для региона акции. Эти семена прорастут даже через гранит науки, ведь вырасти из них должны деревья знаний. Высадить такие на специальных уроках смогут все первоклашки Тульской области.«Эта акция пройдет в течение всего сентября, будем проводить единые уроки экологии, приучать детей к экологической культуре», - рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.И этой непринужденной и теплой атмосфере 1 сентября подвластны даже строгие учителя. Пожалуй, только сегодня они могут позволить себе забыть о субординации и вспомнить о ней лишь в понедельник.







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