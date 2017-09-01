НОВОСТИ | Общество







01.09.2017 18:27 Тульские спасатели провели в школах урок ОБЖ Вести-Тула





| фото |



Сегодня детям лишь напомнили о безопасности, а в течение года они подробно изучат эту тему. Спасатели рассказали школьникам правила пожарной безопасности и порядок действий при возникновении пожара. А самое главное ребятам напомнили телефоны экстренных служб, по которым необходимо звонить при возникновении чрезвычайных ситуаций – на номер «101» или «112».



В День знаний в школах Тульской области сотрудники МЧС провели Всероссийский урок по ОБЖ. Научить ребёнка своевременно предупредить чрезвычайное происшествие, оценить степень опасности и предпринять в нужный момент адекватные действия – это задача взрослых.Сегодня детям лишь напомнили о безопасности, а в течение года они подробно изучат эту тему. Спасатели рассказали школьникам правила пожарной безопасности и порядок действий при возникновении пожара. А самое главное ребятам напомнили телефоны экстренных служб, по которым необходимо звонить при возникновении чрезвычайных ситуаций – на номер «101» или «112».

Читать @gtrktula

















