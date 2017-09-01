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01.09.2017 18:21 Мусульмане отмечают свой главный религиозный праздник Курбан-байрам Вести-Тула





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Второе название - Праздник жертвоприношения, когда мусульмане совершают обряд, обычно - режут барашка. Затем, не скупясь, две трети мяса отдают нуждающимся. Ведь смысл праздника - это милосердие, щедрость и добро. «Посетите своих близких родных, одиноких стариков, сирот», - напомнил в поздравительном слове имам Тульской области Ришат Давыдов.



Сегодня мусульмане отмечают главный религиозный праздник Курбан-байрам. В этом году он приходится на пятницу, которая является ещё и священным днём в исламе. Исчисляется день празднования по лунному календарю и приходится на 70-й день после праздника Ураза-байрам, перенос которого невозможен.Второе название - Праздник жертвоприношения, когда мусульмане совершают обряд, обычно - режут барашка. Затем, не скупясь, две трети мяса отдают нуждающимся. Ведь смысл праздника - это милосердие, щедрость и добро. «Посетите своих близких родных, одиноких стариков, сирот», - напомнил в поздравительном слове имам Тульской области Ришат Давыдов.







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