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01.09.2017 16:40 Фестиваль в Чекалине соберёт гостей больше, чем жителей города Вести-Тула





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Обо всех подробностях фестиваля рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина: «Будет несколько площадок. На историческом Козьем острове будут работать фотографы, художники, проводить мастер-классы. Будет проходить субботник, квесты, экскурсии по городу. На сценическую площадку приглашены музыканты, которые безвозмездно решили помочь Чекалину: «Середина», Алексей Кравченко, «Кукушкин Баритон». Будет концерт бардовской песни.



В рамках деловой программы обсудим вопросы возрождения малых исторических городов с представителями турбизнеса, экспертами в сфере экономики, градостроительства, рестораторами, отельерами. Будем говорить о межрегиональных маршрутах – приедут гости из Калуги. Планируется автопробег. Гостей должно быть больше, чем жителей маленького, но славного своей историей города».



В субботу 2 сентября 2017 года самый маленький город России Чекалин, что в Суворовском районе, примет 6-й межрегиональный туристический арт-фестиваль «ПереДвижение». В программе запланированы как деловые, так и культурно-спортивные мероприятия, включая автопробег по малым историческим городам Тульской и Калужской областей.Обо всех подробностях фестиваля рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина: «Будет несколько площадок. На историческом Козьем острове будут работать фотографы, художники, проводить мастер-классы. Будет проходить субботник, квесты, экскурсии по городу. На сценическую площадку приглашены музыканты, которые безвозмездно решили помочь Чекалину: «Середина», Алексей Кравченко, «Кукушкин Баритон». Будет концерт бардовской песни.В рамках деловой программы обсудим вопросы возрождения малых исторических городов с представителями турбизнеса, экспертами в сфере экономики, градостроительства, рестораторами, отельерами. Будем говорить о межрегиональных маршрутах – приедут гости из Калуги. Планируется автопробег. Гостей должно быть больше, чем жителей маленького, но славного своей историей города».







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