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01.09.2017 16:20 Тульские первоклассники начали учебный год с посадки деревьев Вести-Тула





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В течение года, а то и двух лет, ребята будут ухаживать за саженцами, которые будут расти у них дома, а потом высадят деревца в грунт на территории школ, парков или скверов. Региональная акция «Вырасти дерево знаний» проводится в рамках Года экологии и приурочена к Российскому дню леса.



Первоклассники Тульской области сегодня на своём первом уроке сажали деревья. Точнее, сделали первый шаг к этому. В наборах - семена разных пород деревьев - лиственных и хвойных.В течение года, а то и двух лет, ребята будут ухаживать за саженцами, которые будут расти у них дома, а потом высадят деревца в грунт на территории школ, парков или скверов. Региональная акция «Вырасти дерево знаний» проводится в рамках Года экологии и приурочена к Российскому дню леса.









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