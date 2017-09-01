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|01.09.2017 15:59 Прокурор Тульской области провёл урок успеха в 17-й школе
|Вести-Тула
На торжественной линейке в 17-й тульской школе, входящей в состав Центра образования №8, присутствовал прокурор области. «Я хочу всем детишкам Тульского края пожелать удачи, успехов в учёбе, приносить только пятёрки и яркие впечатления, - сказал Александр Козлов. - Студентам желаю не разочароваться в своем выборе, получить профессию и быть полезными России».
Также прокурор области провёл с одиннадцатиклассниками урок успеха, на котором поделился своей историей выбора профессии. Александр Козлов отметил, что в первую очередь работа должна быть по душе.
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