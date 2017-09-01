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НОВОСТИ | Общество



01.09.2017 15:42 В Тульском суворовском училище конкурс вырос до семи человек на место
Вести-Тула

В Тульском суворовском училище конкурс вырос до семи человек на место

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День знаний без белых бантов под бой барабанов и четкий чеканный шаг. Тульское суворовское училище во второй раз празднует первое сентября. В прошлом году воспитанников было всего 240, теперь на 80 больше. И это не только туляки: есть москвичи, орловчане, калужане - лучшие из лучших, прошедшие серьезный отбор - четыре экзамена. И вот бывшие третьеклассники, а теперь первокурсники Суворовского, стоят в строю, а родители провожают своих детей в большую казарменную самостоятельную жизнь.

Как сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко, «за минувший год тульским суворовцам удалось добиться высоких результатов: завоевать призовые места на всероссийских и международных предметных олимпиадах, на первенствах по хоккею с шайбой, смешанным единоборствам и рукопашному бою. Неудивительно, что конкурс в училище вырос до семи человек на одно место». Садовенко пожелал суворовцам настойчиво идти к поставленным целям, постоянно работать над собой, следовать девизу «Мужество, доблесть, упорство, честь».

Не все суворовцы 1 сентября отправились за парты, научный класс - прямиком в новенькую лабораторию, которая была подарена училищу корпорацией Росатом. Работу систем автоматического управления изучают в высших военных училищах, и далеко не везде такое оборудование есть. Пополнилась ценными изданиями и библиотека училища, на торжественной линейке суворовцам вручили 12-томник «Великая Отечественная война».

«Мы не должны быть иванами, не помнящими родства. Вы с детства должны понимать, изучать и знать, в чем сила духа русского человека, русского офицерства, не путь приближения к которому вы встали», - обратился к воспитанникам училища председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.
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