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01.09.2017 13:37 Тульские стоматологи «раскроют двери» "Вести-Тула"





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Все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний. В том числе сделать обследование с использованием комплекта «АФС» с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.





В субботу 2 сентября с 9 до 15 часов жители Тулы, Ефремовского и Ясногорского районов смогут попасть на прием к специалистам филиалов Тульской областной стоматологической поликлиники. Медицинские учреждения проведут Дни открытых дверей.Все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний. В том числе сделать обследование с использованием комплекта «АФС» с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

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