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01.09.2017 13:20 Приходи к нему лечиться и корова, и волчица… Татьяна Голубова





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Ручных рептилий не бывает, есть только привыкшие к рукам животные. Человек для них становится не источником опасности, а кормильцем. Так после вкусной порции грызунов, ручным становится даже самый недружелюбный на вид питон.



Что с первого взгляда понятно герпетологу, обычному человеку даже не уловить. Подобных специалистов в нашем городе мало, оттого они - на вес золота. Константин один из них, со змеями работает всю сознательную жизнь и даже с самыми опасными и ядовитыми уже давно на ты. Держать такого питомца дома настоятельно не рекомендует, дело слишком ответственное.



«У рептилий такие же внутренние органы, как и у человека. Поэтому у них могут быть заболевания и щитовидной железы, и сердца, печени, почек, селезенки и т.д. Поставить диагноз бывает порой очень сложно», - рассказывает герпетолог Константин Ширяев.



Пневмония, стоматит, гастрит и даже обыкновенная простуда, все как у людей, только что ноги не болят. Да и лечение всем знакомое - теми же уколами и антибиотиками. Своим спасателям в белых халатах эти пациенты вряд ли выразят признательность, но непременно порадуют отменным аппетитом, сверкающей кожей и способностью завораживать посетителей экзотариума яркими бусинами глаз.









Кошки, собачки, хомячки, привычные всем домашние питомцы в последнее время все больше уступают неожиданным экземплярам, и змеи тут - не исключение. Приобрести такого домашнего любимца у нас в городе достаточно сложно, а уж если он схватил какой-нибудь недуг, хвататься за голову уже приходится специалистам.Ручных рептилий не бывает, есть только привыкшие к рукам животные. Человек для них становится не источником опасности, а кормильцем. Так после вкусной порции грызунов, ручным становится даже самый недружелюбный на вид питон.Что с первого взгляда понятно герпетологу, обычному человеку даже не уловить. Подобных специалистов в нашем городе мало, оттого они - на вес золота. Константин один из них, со змеями работает всю сознательную жизнь и даже с самыми опасными и ядовитыми уже давно на ты. Держать такого питомца дома настоятельно не рекомендует, дело слишком ответственное.«У рептилий такие же внутренние органы, как и у человека. Поэтому у них могут быть заболевания и щитовидной железы, и сердца, печени, почек, селезенки и т.д. Поставить диагноз бывает порой очень сложно», - рассказывает герпетолог Константин Ширяев.Пневмония, стоматит, гастрит и даже обыкновенная простуда, все как у людей, только что ноги не болят. Да и лечение всем знакомое - теми же уколами и антибиотиками. Своим спасателям в белых халатах эти пациенты вряд ли выразят признательность, но непременно порадуют отменным аппетитом, сверкающей кожей и способностью завораживать посетителей экзотариума яркими бусинами глаз.











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