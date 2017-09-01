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01.09.2017 13:02 «Ясная Поляна» подготовила к 1 сентября специальную программу "Вести-Тула"





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Здесь 1-го сентября посетителям предлагают совершить увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями на разные возрастные группы, стать участником детской экскурсии по заповеднику, также посетить выставку «Счастье- это быть с природой, видеть ее, говорить с ней», покататься в экипаже и верхом, принять участие в мастер-классах под руководством яснополянских мастеров.





Превратить начало нового учебного года в удивительное событие вы сможете в музее-усадьбе «Ясная Поляна», где воспитанию и обучению подрастающего поколения уделялось огромное внимание, а дети всегда были особыми гостями.Здесь 1-го сентября посетителям предлагают совершить увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями на разные возрастные группы, стать участником детской экскурсии по заповеднику, также посетить выставку «Счастье- это быть с природой, видеть ее, говорить с ней», покататься в экипаже и верхом, принять участие в мастер-классах под руководством яснополянских мастеров.

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