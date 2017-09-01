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01.09.2017 12:55 Тульские спасатели стали лучшими в конкурсе профмастерства "Вести-Тула"





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Тульскую область здесь представляли Николай Миронов из Ефремова (он завоевал первое место в номинации «Лучший начальник караула») и Алексей Шорин из Новомосковска (который показал превосходный результат и стал вторым в номинации «Лучший пожарный»). В МЧС такие соревнования очень сложны, так как условия спортивных состязаний максимально приближены к реальности. Здесь спасателям приходится выкладываться на все сто процентов. Уже второй год подряд тульские пожарные подтверждают свой профессионализм.







Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодоление стометровки с препятствием, вязка двойной спасательной петли и многое другое. В Московской области завершился второй этап смотров-конкурсов «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный». В соревнованиях приняли участие победители территориальных конкурсов Центрального регионального центра МЧС России.Тульскую область здесь представляли Николай Миронов из Ефремова (он завоевал первое место в номинации «Лучший начальник караула») и Алексей Шорин из Новомосковска (который показал превосходный результат и стал вторым в номинации «Лучший пожарный»). В МЧС такие соревнования очень сложны, так как условия спортивных состязаний максимально приближены к реальности. Здесь спасателям приходится выкладываться на все сто процентов. Уже второй год подряд тульские пожарные подтверждают свой профессионализм.

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