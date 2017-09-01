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01.09.2017 12:35 В тульском центре образования №25 начало года отметили с космическим масштабом! "Вести-Тула"





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Не обошлось, конечно же, и без незыблемых традиций – белые банты, огромные букеты, шары, которые малышам так не терпелось отпустить в небо и всеобщее волнение. Впрочем, выяснилось, что сегодняшние первоклашки вступают на этот тернистый путь подготовлено и вполне оптимистично.



В центре образования №25 сегодня отметили начало года с космическим масштабом! Новички учебного процесса совершили символическое восхождение на корабль, как первоклассные пассажиры, которым предстоит долгий и очень интересный полет по Вселенной знаний. От праздничного веселья не смогли удержаться ни командиры экипажей, ни генеральский состав.Не обошлось, конечно же, и без незыблемых традиций – белые банты, огромные букеты, шары, которые малышам так не терпелось отпустить в небо и всеобщее волнение. Впрочем, выяснилось, что сегодняшние первоклашки вступают на этот тернистый путь подготовлено и вполне оптимистично.











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