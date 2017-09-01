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НОВОСТИ | Общество



01.09.2017 12:19 Что же должен знать и уметь сегодня первоклассник?
София Гафарова



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Лет 20-30 назад за парты впервые сели родители, чьи дети в этом году пойдут в первый класс. Тогда знакомство со школой начиналось с урока мира и продолжалось долгими уроками чистописания и счета. В этом году 1 сентбяря начнется с урока безопасности.

Изменилась и программа. Дети стали более продвинутыми и с большими потребностями. Осваивают все быстрее и знают больше. Оно и понятно, в век новых технологий и изобилия информации. Словом, первоклассники на шаг впереди своих предшественников.

Причем, несмотря на четырехлетнее обучение в начальной школе вместо прежних трех, объем обучения увеличился в разы. Написание крючков и палочек потеснилось исследовательскими и проектными работами, а внеурочная деятельность нагружена массой кружков. Что делают родители? Еще до школы отправляют малыша на подготовительные курсы. По словам руководителя центра развития ребенка Елена Юрис, «…дети с раннего возраста тянутся к буквам, но не все родители могут научить их читать».

В пользу дошкольной подготовки можно отметить плавный переход к учебному режиму. 1 сентября Антон пойдет в 1 класс, он умеет читать, писать, считать и не только это. «Он знает, что такое школа, что такое кабинет, звонок, класс, урок, учитель. Как себя вести на уроках», - говорит жительница Тулы Наталья Знаменская.

А теперь ложка дегтя. Как уверяют учителя, сегодня первоклассники готовы к школе, но не готовы учиться. Здесь они как раз уступают советским октябрятам. Все из-за двух крайностей родителей: чрезмерной опеки или наоборот невнимания к детям. «Им очень тяжело собрать портфель, у них беспорядок на столе, а значит и в голове. С этого приходится начинать», - учитель начальных классов Центра образования №2 города Тулы Ирина Гуреева. Так что не стоит забывать, что первоклассники еще дети - и им необходимо поиграть и отдохнуть.
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