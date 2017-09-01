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01.09.2017 11:53 Некоторые туляки решили отказаться от покупки цветов к 1 сентября Алина Фурсенко





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Гладиолусы, размером с маленького ученика и розы сегодня не популярны, современные букеты – компактные и собраны с фантазией. «Тематика у нас осень, следовательно, подсолнухи, такие литья интересные, где-то может быть яблочко. Цены – от 500 до 1400», - рассказывает флорист Ольга Ковалева.



Первый раз в первый класс – это, конечно, святое, а вот мама второклассницы уже присматривается к тому, что подешевле. «Хотелось что-нибудь в пределах разумного – до 600 рублей. Посмотрели сейчас, розы дороговаты, даже маленькие букеты. Думаем, наверное герберы будем брать», - говорит тулячка Юлия Фирсанова.



Вот например, эта корзинка – красивая, конечно, но для одной семьи цена кусается– 2200 рублей. Но что если подарить такую композицию от класса, а остальные деньги, которые родители потратили бы на цветы, отдать на благотворительность? Скажем, класс из 30 человек, купив ее вместо 30 букетов по 500 рублей, сэкономит 12800.



Акция под названием «Дети вместо цветов» проходит в России уже третий год, в прошлом сентябре, например, ее участники перечислили в фонд детского хосписа 18 миллионов рублей. Началась история со столичных школ, в этом году присоединяются и некоторые туляки. «У нас будет один красивый букет классному руководителю, администрации, остальные деньги перечислим. Обсуждаем пока этот вопрос», - говорит мама старшеклассника Ольга Тихнова



Цветы в вазах, ведрах, едва ли не тазиках – учителя начальных классов признаются, вниманию, конечно, рады, но букеты, которые измеряются килограммами, превращаются в бремя. А маленькие ученики еще и внимательно следят, унесли ли домой именно их подарок. А у учителя математики и информатики Светланы Воробьевой дилеммы куда деть цветы нет уже третий год, вместо обычной линейки у них с детьми занятия куда интереснее. В этом году она со своими учениками 1 сентября поедет в Москву. Они посетят Исторический музей и погуляют по Красной площади.



Стоимость такой экскурсии, кстати, как раз примерно и равна букету, который простоит, пусть даже неделю, но все-таки неминуемо завянет, а воспоминания - нет. Букет к 1 сентября стоит примерно полторы тысячи рублей. С одной стороны 660 таких букетов – это полноценный аппарат искусственной вентиляции легких, с другой – с какой радостью твой собственный ребенок пойдет с ним в школу. Словом, участвовать ли в акции «Дети вместо цветов» - это каждому родителю решать самому, разве что есть еще один вариант, не вместо, а вместе. Ведь красота измеряется не стоимостью букета. Астры, выращенные на дачной клумбе, могут быть не менее ценными, если подарены от души.







Мама первоклашки Димы к выбору первого букета для сына подошла серьезно. Решила, и денег не жалеть - выбрала тот, что приглянулся. Обошелся он в 1200 рублей.Гладиолусы, размером с маленького ученика и розы сегодня не популярны, современные букеты – компактные и собраны с фантазией. «Тематика у нас осень, следовательно, подсолнухи, такие литья интересные, где-то может быть яблочко. Цены – от 500 до 1400», - рассказывает флорист Ольга Ковалева.Первый раз в первый класс – это, конечно, святое, а вот мама второклассницы уже присматривается к тому, что подешевле. «Хотелось что-нибудь в пределах разумного – до 600 рублей. Посмотрели сейчас, розы дороговаты, даже маленькие букеты. Думаем, наверное герберы будем брать», - говорит тулячка Юлия Фирсанова.Вот например, эта корзинка – красивая, конечно, но для одной семьи цена кусается– 2200 рублей. Но что если подарить такую композицию от класса, а остальные деньги, которые родители потратили бы на цветы, отдать на благотворительность? Скажем, класс из 30 человек, купив ее вместо 30 букетов по 500 рублей, сэкономит 12800.Акция под названием «Дети вместо цветов» проходит в России уже третий год, в прошлом сентябре, например, ее участники перечислили в фонд детского хосписа 18 миллионов рублей. Началась история со столичных школ, в этом году присоединяются и некоторые туляки. «У нас будет один красивый букет классному руководителю, администрации, остальные деньги перечислим. Обсуждаем пока этот вопрос», - говорит мама старшеклассника Ольга ТихноваЦветы в вазах, ведрах, едва ли не тазиках – учителя начальных классов признаются, вниманию, конечно, рады, но букеты, которые измеряются килограммами, превращаются в бремя. А маленькие ученики еще и внимательно следят, унесли ли домой именно их подарок. А у учителя математики и информатики Светланы Воробьевой дилеммы куда деть цветы нет уже третий год, вместо обычной линейки у них с детьми занятия куда интереснее. В этом году она со своими учениками 1 сентября поедет в Москву. Они посетят Исторический музей и погуляют по Красной площади.Стоимость такой экскурсии, кстати, как раз примерно и равна букету, который простоит, пусть даже неделю, но все-таки неминуемо завянет, а воспоминания - нет. Букет к 1 сентября стоит примерно полторы тысячи рублей. С одной стороны 660 таких букетов – это полноценный аппарат искусственной вентиляции легких, с другой – с какой радостью твой собственный ребенок пойдет с ним в школу. Словом, участвовать ли в акции «Дети вместо цветов» - это каждому родителю решать самому, разве что есть еще один вариант, не вместо, а вместе. Ведь красота измеряется не стоимостью букета. Астры, выращенные на дачной клумбе, могут быть не менее ценными, если подарены от души.













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