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01.09.2017 11:34 Более 13,5 тыс. юных туляков впервые сели за парты "Вести-Тула"





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В нашем регионе за за парты сядут 132 тысячи 453 школьника. Из них более 13,5 тысяч - первоклассники. Детские сады будут посещать более 61 тысячи малышей. На новый учебный год в государственные профессиональные образовательные организации запланировано принять почти шесть с половиной тысяч обучающихся.





Сегодня торжественный и праздничный день, долгожданное и волнительное 1-ое сентября. Традиционно все события связаны будут так или иначе с началом учебного года.В нашем регионе за за парты сядут 132 тысячи 453 школьника. Из них более 13,5 тысяч - первоклассники. Детские сады будут посещать более 61 тысячи малышей. На новый учебный год в государственные профессиональные образовательные организации запланировано принять почти шесть с половиной тысяч обучающихся.

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