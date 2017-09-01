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НОВОСТИ | Общество



01.09.2017 11:07 Тульские поликлиники будут работать семь дней в неделю
Мария Кузнецова



| фото |
Детская поликлиника в Туле на Марата. Мы часто снимали здесь репортажи на тему «три часа ужаса и вы на свободе». Очереди, один врач на два участка, нехватка узких специалистов - жалобы на это потоком шли в минздрав.

Детская и взрослая поликлиника на Марата стали первенцами проекта «Бережливая поликлиника». Что уже можно увидеть: разделены потоки пациентов, есть отдельные входы для больных и здоровых. Посетителей встречает проводник в мире оказания медпомощи - администратор. Людям это пока в новинку.

Если вы записаны, в регистратуру идти не надо. Документы уже у врача. Для справок - свой кабинет, для прививок - свой. Участковый в этом не участвует. Прием врача - по записи. Живая очередь должна остаться только к дежурному врачу. Мест для записи должно хватать всем - в том числе мамам на больничном. За записью тоже следит администратор.

«Системные администраторы будут организовывать запись. Они будут открывать запись для врачей и следить за тем, чтобы не было никаких посторонних включений в эту электронную очередь», - говорит министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

Сам врач принимает в кабинете, где все неуловимо поменялось. По словам участкового педиатра детской поликлиники №1 ГУЗ «Детская инфекционная больница №2 г. Тулы» Елены Трегубовой, «…пространство кабинета организовано по рабочим зонам: врача и медицинской сестры. Это очень удобно».

«Сейчас отрабатываются технологии, которые позволят максимально быстро сократить время пребывания пациента на приеме у врача», - отмечает министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

Время ожидания приема планируют сократить до 12 минут. На получение рецепта или прививку пациент должен тратить всего полчаса. С долгими хождениями по профосмотрам тоже хотят покончить. По словам заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной, «…если раньше на профосмотр тратили, то сегодня сокращаем время до 2-3 дней, а в перспективе - до 1 дня».

Снимет ли бережливая поликлиника проблему очередей? В детской поликлинике на Марата проект заработает в полную силу после ремонта - в октябре. Тогда и подведут первые итоги. А если пациент хочет высказаться на тему - берегут ли его в поликлинике - можно написать свои замечания и оставить в специально отведенном месте.


















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