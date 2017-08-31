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31.08.2017 18:53 В Туле прошло чествование работников нефтяной и газовой промышленности Вести-Тула





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Сегодня с наступающим праздником тульских газовиков поздравил губернатор Алексей Дюмин: «Вы вносите большой вклад в обеспечение природным газом потребителей региона, способствуете дальнейшей газификации области, успешно реализуете целый ряд социально значимых для нашего региона проектов. Тульская область – один из ведущих промышленных центров нашей страны, мы всегда входили в число крупнейших потребителей энергоресурсов, в том числе и природного газа. Газовая отрасль дает работу тысячам туляков и жителей области. Тот план газификации, который мы подписали с Алексеем Борисовичем Миллером, при поддержке наших газовиков будем выполнять».



Глава региона также отметил большой вклад газовых компаний в развитие социальных проектов области и спорта. Не обошлось и без наград из рук губернатора. 17 человек сегодня получили региональные награды - медали «Трудовая доблесть» III степени, благодарности и благодарственные письма.



«Отрадно сказать, что компания заняла первое место в стране по итогам 2016 года, - сказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьёв. - Это результат работы многотысячного коллектива облгаза и по поставке газа, и по строительству новых газовых сетей, по подключению новых абонентов и освоению новых технологий и оборудования».



В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Туле сегодня чествовали работников этой отрасли. Торжественное собрание прошло в здании областной филармонии. Сегодня наш регион газифицирован почти на 90% и входит в десятку наиболее успешных в этом плане регионов страны. До конца 2020 года будет реализована программа, благодаря которой голубое топливо придёт в дома и малонаселённых пунктов.Сегодня с наступающим праздником тульских газовиков поздравил губернатор Алексей Дюмин: «Вы вносите большой вклад в обеспечение природным газом потребителей региона, способствуете дальнейшей газификации области, успешно реализуете целый ряд социально значимых для нашего региона проектов. Тульская область – один из ведущих промышленных центров нашей страны, мы всегда входили в число крупнейших потребителей энергоресурсов, в том числе и природного газа. Газовая отрасль дает работу тысячам туляков и жителей области. Тот план газификации, который мы подписали с Алексеем Борисовичем Миллером, при поддержке наших газовиков будем выполнять».Глава региона также отметил большой вклад газовых компаний в развитие социальных проектов области и спорта. Не обошлось и без наград из рук губернатора. 17 человек сегодня получили региональные награды - медали «Трудовая доблесть» III степени, благодарности и благодарственные письма.«Отрадно сказать, что компания заняла первое место в стране по итогам 2016 года, - сказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьёв. - Это результат работы многотысячного коллектива облгаза и по поставке газа, и по строительству новых газовых сетей, по подключению новых абонентов и освоению новых технологий и оборудования».







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