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НОВОСТИ | Общество



31.08.2017 17:26 «Ростелеком» предлагает тульским болельщикам «Весь футбол»
Вести-Тула

«Ростелеком» предлагает тульским болельщикам «Весь футбол»

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В Тульской области стартовала новая акция «Ростелекома» - «Весь Футбол», в рамках которой пакет из двух подписок – «Матч! Футбол» и «Наш футбол» – можно подключить с 25% скидкой по специальной цене 449 рублей в месяц на срок до 15 июля 2018 года — окончания предстоящего чемпионата мира.

Участие в акции могут принять новые абоненты услуги «Интерактивное телевидение», а также пользователи, которые ранее не были подписаны на пакеты «Матч! Футбол», «Наш Футбол» или «Твой Максимальный». 31 августа 2018 года после промо-периода можно оставить «Наш Футбол» за 219 рублей в месяц и «Матч!Футбол» за 380 рублей в месяц или отключить пакеты каналов в меню «Интерактивного ТВ».

«Благодаря нашему интерактивному телевидению тульские болельщики могут смотреть трансляции лучших мировых матчей в прямом эфире в отличном цифровом качестве. Особенно актуален для любителей спорта сервис «Управлением просмотром», который позволяет пересматривать яркие моменты и интересные матчи. С его помощью можно ставить просмотр на паузу, пропускать рекламу, перематывать передачи на трое суток назад. Благодаря этой удобной опции ни один гол зрителем не будет пропущен», — говорит заместитель директора Тульского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Елена Пронькина.

Акция «Весь Футбол» продлится до конца лета 2018 года, что позволит тульским болельщикам в полной мере насладиться всеми матчами Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Дополнительную информацию об акции и услуге «Интерактивное телевидение» можно получить по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800, на сайте http://tula.rt.ru/ или в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
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