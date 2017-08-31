НОВОСТИ | Общество







31.08.2017 16:52 В Туле намерены возродить традиции женского футбола Вести-Тула





| фото |



По словам Шароварова, «возникла идея произвести набор девочек 2003, 2005, 2010 годов рождения, у которых есть задатки для игры в футбол. Будем набирать в группу начальной подготовки, чтобы в последующем пополнять ряды женской сборной. Занятия будут проводиться на базе педуниверситета. Сейчас пока получается, что наш женский футбол с такими хорошими традициями не развивается».



Возродить традиции знаменитой женской мини-футбольной команды «Славия»! В одной из тульских спортивных школ может открыться первое отделение для девушек, мечтающих заниматься футболом. Руководство города прорабатывает данный вопрос с директорами муниципальных спортшкол, а тренер женской команды Педагогического университета Дмитрий Шароваров уже начал набор юных футболисток на спортивной базе этого вуза.По словам Шароварова, «возникла идея произвести набор девочек 2003, 2005, 2010 годов рождения, у которых есть задатки для игры в футбол. Будем набирать в группу начальной подготовки, чтобы в последующем пополнять ряды женской сборной. Занятия будут проводиться на базе педуниверситета. Сейчас пока получается, что наш женский футбол с такими хорошими традициями не развивается».







Читать @gtrktula

















