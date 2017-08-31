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НОВОСТИ | Общество



31.08.2017 16:32 Тульские театры в новом сезоне обещают много классики
Елена Панова

Режиссер Алексей Басов сделал свою интерпретацию пьесы Островского «Не все коту масленица»

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Идеи приходят во время репетиции. Достоевского в Камерном драматическом театре играют впервые. «Белые ночи» - одна из его ранних повестей, ставили ее не только в российских театрах, но и в Европе. Показывать на сцене произведения великого романиста сложно. Его проза отличается глубоким психологизмом. И задача актеров – передать движения души человеческой и ее диалектику.

Премьера «Белых ночей» запланирована на конец сентября. В новом сезоне классики будет много. Режиссер Алексей Басов сделал свою интерпретацию пьесы Островского «Не все коту масленица». В его версии спектакль называется по фамилии главного героя – купца Ахова. Только пишется с английским off в конце. Что означает финал всему.

«В классике заложено всё, обо всём сказано очень хорошо, вкусно и правильно. Театр, мне кажется, живёт в настоящем, но через прошлое», - рассуждает художественный руководитель, режиссёр, актёр Тульского камерного драматического театра Алексей Басов.

А это тоже классика. Но уже современная. На сцене «Нового театра» - "Заповедник" Сергея Довлатова. Моноспектакль в исполнении Вячеслава Федотова. По ходу пьесы актер перевоплощается 35 раз. Он играет женщин, мужчин, и ведет рассказ от имени автора. Полтора часа идет повествование. «В обычном драматическом спектакле у тебя есть партнеры, которые могут тебя прикрыть, а здесь ты один. Твой партнер – декорация и зритель», - говорит актёр Вячеслав Федотов.

В этом спектакле скорость, с которой развиваются события, напоминает поездку на американских горках. «Крутые виражи» - пьеса современного французского драматурга. Эрик Ассу написал ее специально для Алена Делона. Легкая на первый взгляд комедия завершается неожиданно. И в какой степени трагично.

По словам режиссёра «Нового театра» Анны Терёшиной, «для меня это спектакль про прощение, а не просто лирическая комедия, на которую можно прийти посмеяться. Это история двух людей с очень сложной, странной судьбой».

В «Новом театре» открытие сезона назначено на 2 сентября. Кроме постановок для взрослых, в репертуар вошли три детских спектакля. А еще тут будут играть две небольшие пьесы-шутки по произведениям Антона Павловича Чехова. Судя по всему, очередной тульский театральный сезон пройдет под знаком классики.
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