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31.08.2017 16:04 Тульские полицейские рассказали о кражах велосипедов и поджогах машин
Вести-Тула

Тульские полицейские летом 2017 года столкнулись с участившимися в разы кражами велосипедов

| фото |
Тульские блюстители правопорядка рассказали сегодня об их работе уходящим летом. Им пришлось столкнуться с участившимися в разы кражами велосипедов. Ни подъездная дверь с домофоном, ни противоугонное устройство не сдерживали натиск преступников.

За два прошедших месяца были взяты несколько мошенников, которые специализировались на так называемых телефонных разводках. География нахождения нарушителей закона выходила далеко за пределы нашего региона. Задержания пришлось проводить в Новосибирске и Самаре. Вспомнили и о случаях поджога машин в областном центре.

Как сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Туле Олег Скубаренко, «задержали группу из двух жителей областного центра, которые угоняли машины покататься, а потом поджигали, чтобы уничтожить следы преступления. Сейчас проводятся следственные действия».
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