НОВОСТИ | Общество







31.08.2017 13:56 Ко Дню знаний тульские школы хорошо подготовились "Вести-Тула"





| фото |



Закуплено почти полторы тысячи компьютерного и интерактивного оборудования, около пяти тысяч спортивного. 190 млн. рублей направлены на приобретение учебников и учебных пособий для школ и детских садов. Таким образом, школьники области в полном объёме обеспечены бесплатными учебниками.



Также проверена готовность к новому учебному году транспортных средств, осуществляющих перевозку учащихся. Подвоз детей к месту обучения и обратно будут осуществлять 260 автобусов, в том числе 17 новых. Все они оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами. Подвоз будет организован для более чем шести тысяч учащихся.







В Тульской области проведён ремонт в 565 образовательных организациях. Все оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, средствами пожаротушения. Эвакуационные пути, аварийные выходы соответствуют требованиям пожарной безопасности.Закуплено почти полторы тысячи компьютерного и интерактивного оборудования, около пяти тысяч спортивного. 190 млн. рублей направлены на приобретение учебников и учебных пособий для школ и детских садов. Таким образом, школьники области в полном объёме обеспечены бесплатными учебниками.Также проверена готовность к новому учебному году транспортных средств, осуществляющих перевозку учащихся. Подвоз детей к месту обучения и обратно будут осуществлять 260 автобусов, в том числе 17 новых. Все они оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами. Подвоз будет организован для более чем шести тысяч учащихся.

Читать @gtrktula

















