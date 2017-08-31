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НОВОСТИ | Общество



31.08.2017 13:45  День города в Туле пройдет безопасно, чисто и трезво
"Вести-Тула"



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Накануне в областном центре состоялось заключительное заседание оргкомитета по вопросам проведения в следующие выходные в Туле Дня города.

Основные торжества пройдут в субботу 9 сентября. За порядком в этот день на улицах оружейной столицы будут следить более 400 сотрудников полиции и войск нацгвардии. В воскресенье 10 сентября порядка – 200 сотрудников правоохранительных органов. Также будут привлечены члены добровольно-народных дружин и частных охранных организаций.

Уборка территорий, где развернутся основные торжества, ложится на плечи городской администрации. Так на площади Ленина будет установлено пять биотуалетов и двенадцать контейнеров для сбора мусора. На набережной Упы – восемь биотуалетов и пять контейнеров.

Коснулись в ходе заседания и вопросов трезвости и организации дорожного движения в праздничные для нашего города дни. Как рассказала заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «…за три дня до проведения праздничных мероприятий будут направлены информационные письма предпринимателям об ограничении продажи алкогольной продукции в радиусе 1 километра от площади Ленина и набережной Упы».















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