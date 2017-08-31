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31.08.2017 13:33 125 юных туляков изъявили желание пройти военные курсы Татьяна Голубова





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«Ребятам такие курсы очень нравятся. Они получают знания, которые могут им пригодится во время прохождения воинской службы. Мы рассказываем им об истории гражданской обороны, МЧС и т.д.», - говорит заместитель директора Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Борис Невзоров.



125 юных туляков в этом году изъявили желание пройти военные курсы. На то, чтобы прочувствовать все прелести подготовки у них была неделя до начала учебного года. Основное направление – аварийно-спасательное дело.



По словам преподавателей, несмотря на достаточно короткий срок обучения, юные защитники отечества успевают привыкнуть к дисциплине и уходят в новый учебный год уже другими людьми. Ведь главная цель курсов – подготовить ребят не только к армии, но и ко взрослой жизни.



Как спасать младенца в чрезвычайной ситуации, что представляет собой оружие массового поражения и как защищаться от радиационных факторов - это лишь малая часть того, что должны усвоить школьники на курсах довоенной подготовки. А начинается все с малого - учиться правильно стоять и обращаться к старшим. Освоить теоретические азы задача не из легких.«Ребятам такие курсы очень нравятся. Они получают знания, которые могут им пригодится во время прохождения воинской службы. Мы рассказываем им об истории гражданской обороны, МЧС и т.д.», - говорит заместитель директора Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Борис Невзоров.125 юных туляков в этом году изъявили желание пройти военные курсы. На то, чтобы прочувствовать все прелести подготовки у них была неделя до начала учебного года. Основное направление – аварийно-спасательное дело.По словам преподавателей, несмотря на достаточно короткий срок обучения, юные защитники отечества успевают привыкнуть к дисциплине и уходят в новый учебный год уже другими людьми. Ведь главная цель курсов – подготовить ребят не только к армии, но и ко взрослой жизни.











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