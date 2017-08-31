НОВОСТИ | Общество







31.08.2017 13:17 Алексей Дюмин потребовал обеспечить общественную безопасность 1 сентября "Вести-Тула"





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Губернатор так же отметил, что в начале осени наш регион ждут целый ряд важных массовых мероприятий, детали того как силовые структуры готовятся обеспечить на них безопасность комиссия обсудила на закрытой части заседания.



«Остается актуальным вопрос эффективного противодействия угрозам со стороны международных террористических организаций. Поступающая информация говорит о новых элементах тактики проведения террористических актов. В том числе не только за рубежом, но и на территории России. Необходимо выработать дополнительные меры для повышения эффективности работы в этом направлении. Это наша общая задача», - сказал Алексей Дюмин.



Все мероприятия, призванные обеспечить общественную безопасность 1-го сентября должны быть завершены уже сегодня. Об этом накануне, на заседании антитеррористической комиссии Тульской области напомнил глава региона Алексей Дюмин.Губернатор так же отметил, что в начале осени наш регион ждут целый ряд важных массовых мероприятий, детали того как силовые структуры готовятся обеспечить на них безопасность комиссия обсудила на закрытой части заседания.«Остается актуальным вопрос эффективного противодействия угрозам со стороны международных террористических организаций. Поступающая информация говорит о новых элементах тактики проведения террористических актов. В том числе не только за рубежом, но и на территории России. Необходимо выработать дополнительные меры для повышения эффективности работы в этом направлении. Это наша общая задача», - сказал Алексей Дюмин.











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