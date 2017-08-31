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31.08.2017 12:14 В парк-отеле «Грумант» пройдут соревнования по конкуру "Вести-Тула"





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«Это будет очень зрелищное мероприятие. – Говорит всадник Алиса Шпиталёва. – В программе соревнований конкур на мощность – самый зрелищный вид конного спорта, когда лошади преодолевают препятствия».



Конкур – это один из самых красивых видов спорта, так что 2-го сентября, всем гостям праздника гарантировано яркое зрелище. Кроме самих соревнований собравшихся ждёт и большая развлекательная программа: джазовый концерт, модный показ, мастер-классы для детей и взрослых, тест-драйвы автоновинок, дегустации и авторские фотозоны.



Всего несколько дней осталось до грандиозного события – Кубка губернатора Тульской области по конкуру. Он пройдет в парк-отеле «Грумант» 2 сентября. Это единственный в своем роде в регионе турнир, и состоится он благодаря поддержке группы компаний «Сфера» и правительства области.«Это будет очень зрелищное мероприятие. – Говорит всадник Алиса Шпиталёва. – В программе соревнований конкур на мощность – самый зрелищный вид конного спорта, когда лошади преодолевают препятствия».Конкур – это один из самых красивых видов спорта, так что 2-го сентября, всем гостям праздника гарантировано яркое зрелище. Кроме самих соревнований собравшихся ждёт и большая развлекательная программа: джазовый концерт, модный показ, мастер-классы для детей и взрослых, тест-драйвы автоновинок, дегустации и авторские фотозоны.











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