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|31.08.2017 11:57 Жители Новогуровского готовят спортивную форму
|Кира Черьевская
Новый спортивный комплекс построили в самом центре рабочего посёлка Новогуровский - на месте старого клуба, с годами превратившегося в барак. «Мы снесли это строение в 2014 году. При поддержке спонсоров разработали проект нового спортивного клуба. Но финансовых средств не хватало», - рассказывает глава администрации рабочего посёлка Новогуровский Олеся Незнанова.
С просьбой помочь в решении этого вопроса жители обратились к губернатору Алексею Дюмину в марте этого года. И теперь с нетерпением ждут открытия комплекса, в котором сможет проводить досуг местная молодёжь и дети.
«Мы очень рады, что в нашём посёлке строится такой комплекс. – Говорит жительница поселка Новогуровский Людмила Артюшкина. - Я рада за своих внуков, что они смогут заниматься спортом в нормальных условиях».
Комплекс должны сдать в начале сентября. На объекте трудится 30 человек в три смены, чтобы успеть в срок и, главное, выполнить всё качественно. Приёмку глава администрации обещает сделать строгую, ведь здесь будут заниматься дети. Как рассказал руководитель строительства фирмы-застройщика Сергей Заболенный, «…в настоящее время отделочные работы ведутся в хореографическом зале. Через пару дней он будет готов».
По проекту, в комплексе три спортивных зала, мужские и женские раздевалки, санузлы, душевые, кабинет врача, тренерская. «В этом комплексе мы планируем сделать зал для занятий хореографией, секцию карате, тренажеры аэробные для детей. И плюс шахматный клуб», - рассказывает глава администрации рабочего посёлка Новогуровский Олеся Незнанова.
Пока лето, пусть и не всегда радующее нас погодой, местная детвора, а это около трехсот ребят школьного возраста, проводит время на открытых спортплощадках. В Новогуровском на три с половиной тысячи населения их достаточно. А вот крытого зала нет…пока… И пока ещё есть время Алексей Дюмин поставил задачу перед председателем комитета по спорту и молодёжной политике позаботиться о персонале для этого комплекса.
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