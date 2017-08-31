НОВОСТИ | Общество







31.08.2017 11:57 Жители Новогуровского готовят спортивную форму Кира Черьевская





| фото |



С просьбой помочь в решении этого вопроса жители обратились к губернатору Алексею Дюмину в марте этого года. И теперь с нетерпением ждут открытия комплекса, в котором сможет проводить досуг местная молодёжь и дети.



«Мы очень рады, что в нашём посёлке строится такой комплекс. – Говорит жительница поселка Новогуровский Людмила Артюшкина. - Я рада за своих внуков, что они смогут заниматься спортом в нормальных условиях».



Комплекс должны сдать в начале сентября. На объекте трудится 30 человек в три смены, чтобы успеть в срок и, главное, выполнить всё качественно. Приёмку глава администрации обещает сделать строгую, ведь здесь будут заниматься дети. Как рассказал руководитель строительства фирмы-застройщика Сергей Заболенный, «…в настоящее время отделочные работы ведутся в хореографическом зале. Через пару дней он будет готов».



По проекту, в комплексе три спортивных зала, мужские и женские раздевалки, санузлы, душевые, кабинет врача, тренерская. «В этом комплексе мы планируем сделать зал для занятий хореографией, секцию карате, тренажеры аэробные для детей. И плюс шахматный клуб», - рассказывает глава администрации рабочего посёлка Новогуровский Олеся Незнанова.



Пока лето, пусть и не всегда радующее нас погодой, местная детвора, а это около трехсот ребят школьного возраста, проводит время на открытых спортплощадках. В Новогуровском на три с половиной тысячи населения их достаточно. А вот крытого зала нет…пока… И пока ещё есть время Алексей Дюмин поставил задачу перед председателем комитета по спорту и молодёжной политике позаботиться о персонале для этого комплекса.





Новый спортивный комплекс построили в самом центре рабочего посёлка Новогуровский - на месте старого клуба, с годами превратившегося в барак. «Мы снесли это строение в 2014 году. При поддержке спонсоров разработали проект нового спортивного клуба. Но финансовых средств не хватало», - рассказывает глава администрации рабочего посёлка Новогуровский Олеся Незнанова.С просьбой помочь в решении этого вопроса жители обратились к губернатору Алексею Дюмину в марте этого года. И теперь с нетерпением ждут открытия комплекса, в котором сможет проводить досуг местная молодёжь и дети.«Мы очень рады, что в нашём посёлке строится такой комплекс. – Говорит жительница поселка Новогуровский Людмила Артюшкина. - Я рада за своих внуков, что они смогут заниматься спортом в нормальных условиях».Комплекс должны сдать в начале сентября. На объекте трудится 30 человек в три смены, чтобы успеть в срок и, главное, выполнить всё качественно. Приёмку глава администрации обещает сделать строгую, ведь здесь будут заниматься дети. Как рассказал руководитель строительства фирмы-застройщика Сергей Заболенный, «…в настоящее время отделочные работы ведутся в хореографическом зале. Через пару дней он будет готов».По проекту, в комплексе три спортивных зала, мужские и женские раздевалки, санузлы, душевые, кабинет врача, тренерская. «В этом комплексе мы планируем сделать зал для занятий хореографией, секцию карате, тренажеры аэробные для детей. И плюс шахматный клуб», - рассказывает глава администрации рабочего посёлка Новогуровский Олеся Незнанова.Пока лето, пусть и не всегда радующее нас погодой, местная детвора, а это около трехсот ребят школьного возраста, проводит время на открытых спортплощадках. В Новогуровском на три с половиной тысячи населения их достаточно. А вот крытого зала нет…пока… И пока ещё есть время Алексей Дюмин поставил задачу перед председателем комитета по спорту и молодёжной политике позаботиться о персонале для этого комплекса.











Читать @gtrktula



















