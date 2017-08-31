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31.08.2017 11:35 Жителям Кремённого не придется делать 60-километровый крюк? Алексей Еремин





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Этот переезд и стал «яблоком раздора» для сотрудников РЖД, администрации и жителей двух деревень, которые, как говорят, его закрытие буквально разрезало на две половины. Переправа закрыта по требованию ГИБДД после проведённой ими проверки. На данном участке были обнаружены нарушения в эксплуатации самого переезда и ещё целый ряд несоответствий.



«У нас печное отопление, газа в домах нет. Лесничество находится с другой стороны железной дороги. Дрова возить неудобно. Особенно тяжело приходится пожилым людям», - говорит жительница посёлка Кремённый Лолита Просёлкова.



Руководство МЖД обратилось к местным властям с предложением оборудовать железнодорожный переезд и подъезды к нему, если они хотят его сохранить. Но этого так и не произошло. Как рассказал пресс-секретарь Тульского региона Московской железной дороги Олег Трунов, «…до тех пор, пока не будут исполнены требования федерального законодательства по содержанию автомобильных дорог в районе пересечения с железнодорожным переездом, этот переезд открыт не будет. В 2014 году по решению Ефремовского районного суда администрация района должна была эту дорогу отремонтировать, взять на баланс и привести ее в соответствие с нормами».



Исполнять решение суда Ефремовская администрация не спешила несколько лет, но вот теперь благодаря программе «Народный бюджет», похоже удастся решить и этот вопрос. «Нужно сделать площадку размером сто на сто метров. Для этого нужно «сдвинуть» бугор».



Время упущено. Теперь, чтобы открыть переезд снова потребуется в срочном порядке привести его в соответствие со стандартами. В администрации сделать это планируют уже до 1 октября текущего года.







Если хотите расстроить жителей посёлка Кремённый, поговорите с ними на тему путей и сообщения. Эта история началась в 2012 году, когда здесь перестал работать железнодорожный переезд. И с того самого момента чтобы проехать на машине из одной деревни в другую, нужно намотать петлю в несколько десятков километров.Этот переезд и стал «яблоком раздора» для сотрудников РЖД, администрации и жителей двух деревень, которые, как говорят, его закрытие буквально разрезало на две половины. Переправа закрыта по требованию ГИБДД после проведённой ими проверки. На данном участке были обнаружены нарушения в эксплуатации самого переезда и ещё целый ряд несоответствий.«У нас печное отопление, газа в домах нет. Лесничество находится с другой стороны железной дороги. Дрова возить неудобно. Особенно тяжело приходится пожилым людям», - говорит жительница посёлка Кремённый Лолита Просёлкова.Руководство МЖД обратилось к местным властям с предложением оборудовать железнодорожный переезд и подъезды к нему, если они хотят его сохранить. Но этого так и не произошло. Как рассказал пресс-секретарь Тульского региона Московской железной дороги Олег Трунов, «…до тех пор, пока не будут исполнены требования федерального законодательства по содержанию автомобильных дорог в районе пересечения с железнодорожным переездом, этот переезд открыт не будет. В 2014 году по решению Ефремовского районного суда администрация района должна была эту дорогу отремонтировать, взять на баланс и привести ее в соответствие с нормами».Исполнять решение суда Ефремовская администрация не спешила несколько лет, но вот теперь благодаря программе «Народный бюджет», похоже удастся решить и этот вопрос. «Нужно сделать площадку размером сто на сто метров. Для этого нужно «сдвинуть» бугор».Время упущено. Теперь, чтобы открыть переезд снова потребуется в срочном порядке привести его в соответствие со стандартами. В администрации сделать это планируют уже до 1 октября текущего года.













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