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30.08.2017 18:45 В Туле открылась первая экологическая тропа Вести-Тула





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Территория обустроена парковкой, зоной отдыха, картами маршрута и указателями с описанием местной фауны, достопримечательностей и исторических объектов. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах, летом - на велосипедах, а также круглый год гулять пешком.



По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, «это площадка для отдыха, для проведения спортивно-оздоровительных, общественно значимых мероприятий. Раньше эта тропа брала своё начало от стен кремля и шла до Крапивны, сейчас маршрут начинается от Косой Горы и по территории гослесфонда идет практически до Груманта».



Маршруты дикого туризма в Туле теперь превратятся в экологические тропы. Сегодня состоялось открытие первой под названием «Малиновая засека» в поселке Косая Гора. Проект реализуется с помощью культурно-образовательного фонда «Мишино» и представляет собой специально оборудованный маршрут.Территория обустроена парковкой, зоной отдыха, картами маршрута и указателями с описанием местной фауны, достопримечательностей и исторических объектов. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах, летом - на велосипедах, а также круглый год гулять пешком.По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, «это площадка для отдыха, для проведения спортивно-оздоровительных, общественно значимых мероприятий. Раньше эта тропа брала своё начало от стен кремля и шла до Крапивны, сейчас маршрут начинается от Косой Горы и по территории гослесфонда идет практически до Груманта».





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