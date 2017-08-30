НОВОСТИ | Общество







30.08.2017 18:04 Тульская область вошла в пилотный проект по повышению производительности труда Вести-Тула





| фото |



Помимо Тульской области в проект вошли Пермский край, республики Башкортостан, Татарстан, Самарская и Тюменская области. Уже сформирован список организаций, желающих участвовать в программе, их в регионе будет 13. Среди них - крупные промышленные и оборонные производства. Суть программы - помочь предприятиям за счёт переоснащения и повышения квалификации менеджмента повысить производительность труда на местах.



За счёт внедрения новейших технологий возможно упразднение некоторых специалистов, поэтому в задачу программы также входит своевременное переобучение людей и предоставление им новых рабочих мест. Результаты пилотного проекта будут рассмотрены в конце 2018 года.



Тульская область вошла в пилотный проект приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Об этом стало известно сегодня в ходе видеоконференции, которую провёл председатель правительства России Дмитрий Медведев. Наш регион представляли губернатор Алексей Дюмин и профильные министры.Помимо Тульской области в проект вошли Пермский край, республики Башкортостан, Татарстан, Самарская и Тюменская области. Уже сформирован список организаций, желающих участвовать в программе, их в регионе будет 13. Среди них - крупные промышленные и оборонные производства. Суть программы - помочь предприятиям за счёт переоснащения и повышения квалификации менеджмента повысить производительность труда на местах.За счёт внедрения новейших технологий возможно упразднение некоторых специалистов, поэтому в задачу программы также входит своевременное переобучение людей и предоставление им новых рабочих мест. Результаты пилотного проекта будут рассмотрены в конце 2018 года.

Читать @gtrktula

















