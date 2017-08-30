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30.08.2017 16:55 Тульские полицейские поздравили с Днём знаний детей погибших коллег Вести-Тула





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Дети рассказали, как провели лето, поделились планами на будущее. Виктория Котова, например, отдыхала в Калужской области в детском оздоровительном лагере МВД России «Русичи». А Егор Кузовов на каникулах много занимался творчеством, рисовал. На встречу в подарок полицейским он принес одну из своих живописных работ - горный пейзаж.



В преддверии нового учебного года в региональном Управлении МВД прошла традиционная встреча с детьми сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Ребят поздравили с наступающим Днём знаний и вручили подарки. Стоит отметить, что они и их мамы - частые гости в подразделениях полиции.Дети рассказали, как провели лето, поделились планами на будущее. Виктория Котова, например, отдыхала в Калужской области в детском оздоровительном лагере МВД России «Русичи». А Егор Кузовов на каникулах много занимался творчеством, рисовал. На встречу в подарок полицейским он принес одну из своих живописных работ - горный пейзаж.







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