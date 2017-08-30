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30.08.2017 16:26 От ремонта лифтов отлучили дилетантов Вести-Тула





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Для допуска к ремонтным работам придётся сдавать обязательный квалификационный экзамен. Чаще всего несчастные случаи происходят именно с механиками и строителями, в первую очередь, из-за отсутствия необходимых знаний. Также все лифты поставят на учёт. Для этого создадут специальный федеральный реестр.



Сейчас подъёмники нигде не числятся. При этом по данным Национального лифтового союза, более 30 процентов из них в стране уже выработали свой ресурс. Изменения коснутся и управляющих компаний. Они будут обязаны иметь персонал, который разбирается в эксплуатации лифтов.



Дилетантам придётся покинуть кабину лифта. Теперь их ремонтом смогут заниматься только профессиональные механики. Соответствующие изменения начинают действовать с сегодняшнего дня.Для допуска к ремонтным работам придётся сдавать обязательный квалификационный экзамен. Чаще всего несчастные случаи происходят именно с механиками и строителями, в первую очередь, из-за отсутствия необходимых знаний. Также все лифты поставят на учёт. Для этого создадут специальный федеральный реестр.Сейчас подъёмники нигде не числятся. При этом по данным Национального лифтового союза, более 30 процентов из них в стране уже выработали свой ресурс. Изменения коснутся и управляющих компаний. Они будут обязаны иметь персонал, который разбирается в эксплуатации лифтов.

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