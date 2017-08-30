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НОВОСТИ | Общество



30.08.2017 16:08 Тулякам посоветовали пополнить аптечку противогриппозными средствами
Вести-Тула

Тулякам посоветовали пополнить аптечку противогриппозными средствами

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Сегодня в тульском Управлении Роспотребнадзора привились от гриппа главный санитарный врач и министр здравоохранения региона. Их примеру последовали журналисты. По прогнозам, в этом сезоне в России будут циркулировать вирусы типа А - Мичиган и Гонконг и типа Б - Брисбен. На основе этих штаммов создаются актуальные вакцины. За счет федерального бюджета в регион поступил отечественный «Совигрипп».

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «эта вакцина зарекомендовала себя достаточно хорошо в прошлом сезоне, не было осложнений после вакцинации, у привитых не было летальных случаев. Как правило, вакцинированные гораздо легче переносили заболевание гриппом».

«Совигрипп» для детей поступил в область в полном объеме, для взрослых завезена половина, сейчас ожидается поставка. За счет бюджета уже привито 160 с лишним тысяч взрослых и 27 тысяч детей области. Всего в планах - привить сорок процентов населения, это 613 тысяч человек: все дети и взрослые группы риска, например, учителя и врачи.

Роспотребнадзор обратился ко всем предприятиям с просьбой привить за свой счет сотрудников, которым не положена бесплатная вакцина. Для этого нужно связаться с поликлиникой. Жителям области напомнили и о необходимости в период эпидемии носить маски, мыть руки, а чтобы избежать ажиотажа - заранее пополнять аптечку.

«Не надо это делать в последнюю неделю. Купите маски, препараты сейчас. Они вам всё равно потребуются. Грипп и ОРВИ неизбежны», - предупредил руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.
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