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30.08.2017 12:51 В Туле устанавливают новые остановочные павильоны "Вести-Тула"





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«Цена одного остановочного павильона составляет 100 тысяч рублей. В этом году по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова реализуется масштабная программа по повышению безопасности дорожного движения», - говорит начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.



Ждать свой автобус этой осенью туляки будут под крышей. На сегодняшний день все 65 новых остановочных павильонов в областном центре установлены. В срок до 10 сентября подрядчик обещает завершить остекление. В работе будет использовано стекло триплекс, которое при удалении ацетоном или растворителем надписей горе художников не мутнеет. А со временем не желтеет, в отличие от поликарбоната.«Цена одного остановочного павильона составляет 100 тысяч рублей. В этом году по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова реализуется масштабная программа по повышению безопасности дорожного движения», - говорит начальник отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.











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