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НОВОСТИ | Общество



30.08.2017 21:30 «Ростелеком» предлагает тульскому бизнесу «Управляемый Wi-Fi»
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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Тульский филиал «Ростелекома» предлагает корпоративным клиентам сервис «Управляемый Wi-Fi». Он предназначен для организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой SMS авторизации пользователей.

В соответствии с действующим законодательством, сервис позволяет идентифицировать пользователей публичной сети по номеру мобильного телефона, а также по учетной записи на сайте госуслуг.

Одна или несколько точек Wi-Fi доступа, установленные на предприятии, обеспечивают беспроводную защищенную публичную сеть со стабильным высокоскоростным доступом в интернет как для посетителей, так и для сотрудников компании. При этом предприятию не нужно самостоятельно покупать, настраивать и обслуживать оборудование - все это сделают специалисты «Ростелекома».

Подключив «Управляемый Wi-Fi», корпоративный клиент получит возможность управления настройками сетей и политик доступа, адаптации приветственной страницы под запросы конкретного потребителя и многое другое. Например, при подключении к сети, конечный пользователь увидит на экране своего планшета или смартфона приветственную страницу, где владелец гостевой зоны Wi-Fi может разместить полезную информацию рекламного или справочного характера.

Кроме того, пользователю услуги предоставляется доступ в личный кабинет с широким функционалом – от определения текущего статуса по каждой точке доступа до получения подробной аналитики за требуемый период по Wi-Fi сети.

Для подключения сервиса «Управляемый Wi-Fi» необходимо оформить заявку на сайте или обратиться в центр продаж «Ростелекома». После этого специалисты компании установят и настроят оборудование.

Подробнее об услугах «Ростелекома», правилах предоставления, тарифах и опциях можно узнать на сайте компании, в офисе продаж или по круглосуточному бесплатному номеру 8 (800) 200-3000.
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