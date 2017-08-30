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30.08.2017 12:16 Тульский государственный музей оружия празднует 144-летие "Вести-Тула"





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В 1775 году Екатерина II, посетившая завод, нашла коллекцию достойной создания на ее базе Палаты редкого и образцового оружия. А в 2012 году у учреждения появилось новое современное здание в виде богатырского шлема русского воина.



Общая площадь зданий и сооружений, входящих в музейный комплекс, свыше 14 тысяч кв.м. Экспозиционная площадь составляет 5,6 тысяч кв.м. На территории предусмотрена площадка для открытого экспонирования крупногабаритных образцов вооружения и военной техники.







Сегодня день рождения отмечает Тульский государственный музей оружия. Ему исполняется 144 года. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с вышедшим тогда указом Петра I стали «…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение».В 1775 году Екатерина II, посетившая завод, нашла коллекцию достойной создания на ее базе Палаты редкого и образцового оружия. А в 2012 году у учреждения появилось новое современное здание в виде богатырского шлема русского воина.Общая площадь зданий и сооружений, входящих в музейный комплекс, свыше 14 тысяч кв.м. Экспозиционная площадь составляет 5,6 тысяч кв.м. На территории предусмотрена площадка для открытого экспонирования крупногабаритных образцов вооружения и военной техники.

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