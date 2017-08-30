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30.08.2017 12:13 За неделю 60 туляков подверглись нападению клещей "Вести-Тула"





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Укусы клещами зарегистрированы в Алексинском, Заокском, Ясногорском, Суворовском, Белевском, Ефремовском, Новомосковском, Щекинском, Киреевском районах и в Туле. Случаи присасывания отмечаются на территории парков, приусадебных участках и лесополосах.



Проведены акарицидные обработки 876 га территории Тульской области, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2016 года.





Шестьдесят человек (треть из них дети), обратились в лечебно-профилактические организации региона в связи с присасыванием клещей за прошедшую неделю. Всего же с начала сезона с укусами клещей обратилось 2216 человек.Укусы клещами зарегистрированы в Алексинском, Заокском, Ясногорском, Суворовском, Белевском, Ефремовском, Новомосковском, Щекинском, Киреевском районах и в Туле. Случаи присасывания отмечаются на территории парков, приусадебных участках и лесополосах.Проведены акарицидные обработки 876 га территории Тульской области, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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