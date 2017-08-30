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30.08.2017 12:09 В Тульской области скончалась заслуженный учитель РФ "Вести-Тула"





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Глава региона выразил соболезнования родственникам и друзьям Евдокии Федоровны. Алексей Дюмин, в частности, отметил: «Из жизни ушел выдающийся педагог, человек, воспитавший не одно поколение жителей Тульской области. Евдокия Федоровна посвятила всю жизнь благородной профессии учителя и на протяжении многих десятилетий вкладывала душу в работу. Своей добротой, энергией и преданностью выбранному делу она заслужила глубокое уважение среди коллег и друзей. Уверен, что светлую память о Евдокии Федоровне навсегда сохранят все, кто знал ее и ценил».



Евдокия Федоровна Бобылева начала карьеру учителем русского языка и литературы. С 1966 по 2010 годы являлась директором Одоевской общеобразовательной средней школы. Народный учитель СССР, кавалер орденов Ленина.







Накануне на 99-м году ушла из жизни Евдокия Федоровна Бобылева – Почетный гражданин Тульской области и Заслуженный учитель Российской Федерации.Глава региона выразил соболезнования родственникам и друзьям Евдокии Федоровны. Алексей Дюмин, в частности, отметил: «Из жизни ушел выдающийся педагог, человек, воспитавший не одно поколение жителей Тульской области. Евдокия Федоровна посвятила всю жизнь благородной профессии учителя и на протяжении многих десятилетий вкладывала душу в работу. Своей добротой, энергией и преданностью выбранному делу она заслужила глубокое уважение среди коллег и друзей. Уверен, что светлую память о Евдокии Федоровне навсегда сохранят все, кто знал ее и ценил».Евдокия Федоровна Бобылева начала карьеру учителем русского языка и литературы. С 1966 по 2010 годы являлась директором Одоевской общеобразовательной средней школы. Народный учитель СССР, кавалер орденов Ленина.

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