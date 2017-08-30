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НОВОСТИ | Общество



30.08.2017 11:58 В Ясной Поляне снимают фильм о Толстом
"Вести-Тула"



| фото |
Толстой, каким мы его не знаем. В «Ясной Поляне» снимается фильм о событиях из жизни великого писателя, которые мало известны современникам. Режиссер и соавтор сценария - Авдотья Смирнова, которую на этот проект вдохновила книга Павла Басинского «Святой против Льва». Картина называется «История одного назначения».

Одну из главных ролей, офицера Григоря Колокольцева играет Алексей Смирнов, брат Авдотьи. В образе Льва Толстого - Евгений Харитонов. «Когда искала артиста на эту роль, думала о том, что если еще будет и портретное сходство, то это – редкостная удача. Мне в первую очередь было важно, чтобы артист был талантливым и мог справиться с этим характером. Но актер, играющий Толстого, еще и похож на него», - говорит режиссер Авдотья Смирнова.

Из именитых актеров в фильме мы увидим Анну Михалкову, Алексея Макарова, Игоря Золотовицкого. Съемки ведутся вне зданий музея-усадьбы и продлятся до конца недели. Завершится съемочный процесс в середине октября. Выход полнометражного фильма планируют через год. Но как заверила Авдотья Смирнова, хотелось бы показать и телеверсию, скорее всего на канале «Россия-1».














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