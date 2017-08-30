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30.08.2017 11:38 Какая она - идеальная школьная форма? Полина Ермолаева





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В 1992 году обязательная школьная форма была отменена. Но сегодня почти в каждом учебном заведении есть свои рамки, из которых ни родителям, ни детям выходить не рекомендуется.



«Требования к внешнему виду учащихся должны быть, безусловно. – Говорит директор центра образования №19 Сергей Данилин. – С первого класса ребенок должен понимать, что он пришел в учреждение, в котором к нему предъявляют определенные требования, в том числе и к его внешнему виду».



Никто не спорит с тем, что школьная форма - изобретение хорошее - дисциплинирует и сплачивает детей. Споры начинаются, когда мама с ребенком заходит в магазин. Старшие внимательны к биркам с составом и ценам. «Я нашла хороший способ сэкономить. Мы мерили одежду в хороших, дорогих магазинах, подбирали себе фасон и размер, а потом заказывали подобное в интернет-магазинах», - рассказывает жительница Тулы Татьяна Степанова.



Даша млеет от своего кокошника и блузки с золочеными элементами - ей пока не понятны тонкости качества и стиля, зато отражение в зеркале радует. Юлия Камерилова, создающая эту красоту, не просто дизайнер, но и мама школьницы, поэтому она точно знает как создать идеальный образ юной леди и подрастающего кавалера. «Мы не подстраиваемся под моду, мы ее творим. Мы стараемся сделать что-то необычное, но с поправкой на русские традиции», - говорит Юлия Камерилова.



Странное обстоятельство - усредненный подсчет стоимости комплекта для мальчика и девочки показал, что одеть школьницу сегодня дешевле!!! Костюм для мальчика обойдется в среднем около четырех тысяч рублей, блузка и юбка обойдутся в меньшую сумму.



Если о вкусах, как говориться, не спорят, то у качества есть один понятный всем родителям критерий! Натуральность ткани, сделает комфортным день ребенка, позволив телу дышать, а голове думать, причем, не только о том, как бы побыстрее вернуться домой и переодеться. Синтетика будет дешевле, но стоит ли экономить в этом вопросе?





Многие современные родители еще помнят свою советскую форму - синие костюмчики для мальчишек и коричневые платьица с черными фартуками для девчонок. Тогда вопрос вариативности возникал только тогда, когда речь шла о деталях - воротничках, манжетах.В 1992 году обязательная школьная форма была отменена. Но сегодня почти в каждом учебном заведении есть свои рамки, из которых ни родителям, ни детям выходить не рекомендуется.«Требования к внешнему виду учащихся должны быть, безусловно. – Говорит директор центра образования №19 Сергей Данилин. – С первого класса ребенок должен понимать, что он пришел в учреждение, в котором к нему предъявляют определенные требования, в том числе и к его внешнему виду».Никто не спорит с тем, что школьная форма - изобретение хорошее - дисциплинирует и сплачивает детей. Споры начинаются, когда мама с ребенком заходит в магазин. Старшие внимательны к биркам с составом и ценам. «Я нашла хороший способ сэкономить. Мы мерили одежду в хороших, дорогих магазинах, подбирали себе фасон и размер, а потом заказывали подобное в интернет-магазинах», - рассказывает жительница Тулы Татьяна Степанова.Даша млеет от своего кокошника и блузки с золочеными элементами - ей пока не понятны тонкости качества и стиля, зато отражение в зеркале радует. Юлия Камерилова, создающая эту красоту, не просто дизайнер, но и мама школьницы, поэтому она точно знает как создать идеальный образ юной леди и подрастающего кавалера. «Мы не подстраиваемся под моду, мы ее творим. Мы стараемся сделать что-то необычное, но с поправкой на русские традиции», - говорит Юлия Камерилова.Странное обстоятельство - усредненный подсчет стоимости комплекта для мальчика и девочки показал, что одеть школьницу сегодня дешевле!!! Костюм для мальчика обойдется в среднем около четырех тысяч рублей, блузка и юбка обойдутся в меньшую сумму.Если о вкусах, как говориться, не спорят, то у качества есть один понятный всем родителям критерий! Натуральность ткани, сделает комфортным день ребенка, позволив телу дышать, а голове думать, причем, не только о том, как бы побыстрее вернуться домой и переодеться. Синтетика будет дешевле, но стоит ли экономить в этом вопросе?













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