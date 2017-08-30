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30.08.2017 11:03 В Туле покончили с социально-важным долгостроем Мария Кузнецова





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Скоро начнут подводить инженерные сети. Придется перекопать близлежащие дворы, но это специфика района. В корпусе разместятся отделения травматологии и онкогематологии. По словам главного врача Тульской детской областной клинической больницы Людмилы Котик, «…строительство двух новых корпусов улучшит условия пребывания маленьких пациентов, особенно детей раннего возраста»



С другой стороны строят изоляционно-диагностический корпус с лабораторией. Сначала пришлось удалять старый фундамент - привет от замороженной 10 лет назад стройки. Сейчас возводят новый фундамент и прокладывают теплосети.



«До холодов мы должны закончить прокладку теплосети и нулевой цикл. В этом году полностью возвести коробку здания», - говорит начальник участка ООО СК «ЭТС» Владимир Шилов.



Корпуса будут сданы через два года под ключ - со всем оборудованием. Это томограф, цифровой рентген, операционные. В онкогематологии - современная вентиляция и кондиционирование. В больницу приходят новые врачи, но не хватает реаниматологов и онкологов. К моменту сдачи корпусов команда пополнится, обещают в Минздраве. По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «…к концу строительства мы ждем 30 специалистов. Молодых, креативных, талантливых, которые будут оказывать помощь детям».



Два корпуса обойдутся в миллиард восемьсот миллионов рублей. Финансируют строительство из федерального и областного бюджетов.







Новые корпуса детской больницы строят круглосуточно и в любую погоду - дождевики в помощь. Строители пятиэтажного корпуса на сто коек идут с опережением графика. «До конца года планируем закончить монолитный каркас здания и приступить к работам по устройству фасада и кровли и начнем делать фасад и кровлю», - говорит начальник участка ООО «ОлимпСитиСтрой» Роман Пиянзов.Скоро начнут подводить инженерные сети. Придется перекопать близлежащие дворы, но это специфика района. В корпусе разместятся отделения травматологии и онкогематологии. По словам главного врача Тульской детской областной клинической больницы Людмилы Котик, «…строительство двух новых корпусов улучшит условия пребывания маленьких пациентов, особенно детей раннего возраста»С другой стороны строят изоляционно-диагностический корпус с лабораторией. Сначала пришлось удалять старый фундамент - привет от замороженной 10 лет назад стройки. Сейчас возводят новый фундамент и прокладывают теплосети.«До холодов мы должны закончить прокладку теплосети и нулевой цикл. В этом году полностью возвести коробку здания», - говорит начальник участка ООО СК «ЭТС» Владимир Шилов.Корпуса будут сданы через два года под ключ - со всем оборудованием. Это томограф, цифровой рентген, операционные. В онкогематологии - современная вентиляция и кондиционирование. В больницу приходят новые врачи, но не хватает реаниматологов и онкологов. К моменту сдачи корпусов команда пополнится, обещают в Минздраве. По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «…к концу строительства мы ждем 30 специалистов. Молодых, креативных, талантливых, которые будут оказывать помощь детям».Два корпуса обойдутся в миллиард восемьсот миллионов рублей. Финансируют строительство из федерального и областного бюджетов.











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