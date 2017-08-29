НОВОСТИ | Общество







29.08.2017 19:01 Начальником СУ СК России по Тульской области стал Александр Стариков Вести-Тула





| фото |



Известно, что в органах он проработал около тридцати лет. До назначения руководителем в Тулу занимал аналогичную должность в Республике Алтай. На первой встрече с коллективом новый начальник уже успел заявить, что в своей работе будет исходить из принципов законности и интересов граждан Тульской области.



«Без преувеличения для меня огромная честь быть назначенным в Тульскую область, этот регион героический, имеет серьёзнейшее значение для Российской Федерации, - сказал Стариков. - Назначение - это кредит доверия и оценка моей предыдущей деятельности».



У тульских следователей - новый руководитель. Сегодня сотрудникам регионального Управления Следственного комитета официально представили нового начальника. Им стал генерал-майор юстиции Александр Стариков.Известно, что в органах он проработал около тридцати лет. До назначения руководителем в Тулу занимал аналогичную должность в Республике Алтай. На первой встрече с коллективом новый начальник уже успел заявить, что в своей работе будет исходить из принципов законности и интересов граждан Тульской области.«Без преувеличения для меня огромная честь быть назначенным в Тульскую область, этот регион героический, имеет серьёзнейшее значение для Российской Федерации, - сказал Стариков. - Назначение - это кредит доверия и оценка моей предыдущей деятельности».





Читать @gtrktula

















