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29.08.2017 18:31 На набережной Упы установили гигантскую сковороду Вести-Тула





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Сковорода украшена гербом города-героя Тулы и датой основания города. Традиционно на ней в День города, а его в этом году будут отмечать 9 сентября, пожарят картошку для участников праздника.



Гигантская сковородка диаметром два с половиной метра была сегодня установлена на набережной Упы в Туле. Вес посуды - одна тонна семьсот килограммов. Отлита она из чугуна, используемого для вполне обычной пищевой посуды.Сковорода украшена гербом города-героя Тулы и датой основания города. Традиционно на ней в День города, а его в этом году будут отмечать 9 сентября, пожарят картошку для участников праздника.

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